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百萬網美跳水胯下多出「第三洞」　忘1動作當場濺血

記者黃翊婷／綜合報導

擁有520萬粉絲的網美布魯克斯（Salah Brooks）在TikTok公開一段影片，聲稱自己從高約70英呎（21.3公尺）的橋上跳水，卻因為入水時忘記合攏雙腿，導致下體受傷濺血，彷彿多出「第三個洞」。

網美跳水撞出「第三洞」。（圖／翻攝自TikTok／@salah）

▲布魯克斯開心跳水，卻因為姿勢不當受傷。（圖／翻攝自TikTok／@salah）

熱愛戶外運動的布魯克斯經常在社交平台分享各種美照、影片，在發生意外的影片中，她穿著性感比基尼從高約70英呎的橋上跳水，還在空中翻轉一圈，沒想到卻因為入水時雙腿打開，導致下體受傷，當場濺血。

根據《The Daily Dot》報導，布魯克斯9月底在TikTok頻道發布一段影片，坦言因為跳水姿勢不當，導致下體撕裂傷，前往第一家醫院治療，醫護人員卻不知道要如何處理，只好改去第二家醫院，院方通知需要進行縫合，「太疼了，我都哭了」；不過，對於這個多出來的第三個洞，她自嘲要將這個洞命名為「Aspen」。

粉絲們得知這個消息，紛紛留言關心布魯克斯的健康狀況；但也有部分粉絲調侃，女性人體原本就有3個洞，分別為尿道、陰道以及肛門，布魯克斯的「Aspen」應該稱為第四個洞，「我們不是已經有第三個洞了嗎？」、「聽起來我們需要複習一下解剖學」。

不過，大多數粉絲都能理解布魯克斯想表達的意思，還有人留言緩頰道，「我們都知道她的意思，以後請注意安全」、「第三個洞讓我笑了，但幸好人沒事，希望妳早日康復」。

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