新北女用餐「屁股突然濕了」　回家褲子傳出「腥臭味」傻眼

▲黎小姐用餐坐到液體，回家發現褲子傳出腥臭。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名黎姓小姐日前到三峽知名的火鍋店用餐，剛坐下位置竟發現椅子上濕濕的，雖然店員立刻擦拭，但她回家後卻發現褲子傳出腥臭味，懷疑這不明液體是污穢物，且店家事後都沒關心，讓她非常不滿。對此，火鍋店也做出回應，表示會加強員工訓練，並願意賠償褲子送洗的費用。

據《東森新聞》報導，黎小姐表示，她清洗褲子時，發現褲子上的味道非常難聞，甚至傳出腥臭味，讓她懷疑那灘不小心坐到的液體，是污穢物或海鮮的冰塊退冰等，讓她難以接受。

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▲▼業者表示願意賠償送洗費，也會加強員工訓練。（圖／東森新聞）



黎小姐說，她懷疑是上一組客人造成，也不滿店家當下清理椅子後，沒有進一步詢問、解釋及關心，或拿吹風機給她；另外，她事後私訊火鍋店的粉專，始終沒有獲得回應，才會找媒體投訴。

對此，火鍋業者深感抱歉，透露當天是週末非常繁忙，店員忙著清理桌面、清消隔板，再擺上新的碗筷，疑似未注意椅子上的液體，但強調不是排泄物，可能是清理時不小心將菜盤或海鮮盤的水灑到椅子上，願意賠償黎小姐送洗及後續產生的費用，也願意招待黎小姐回店內用餐。

火鍋業者表示，黎小姐聯絡粉專時剛好是週末，人手不足才會沒有即時回應粉專的訊息，對於顧客感受不佳、店內清潔不確實這兩點，會加強內部的員工訓練，避免類似情況再次發生。

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