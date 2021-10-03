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安倍親弟續任防衛大臣！「親台派」岸信夫多次呼籲：保障台海和平

台日交流聯誼會成立。岸信夫（圖／記者季相儒攝）

▲岸信夫與台灣關係友好，曾多度訪台。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨新任總裁岸田文雄預計4日經由首相指名選舉正式成為第100屆首相，而他現在也正積極組織內閣名單，其中值得注意的是，現任防衛大臣岸信夫確定將續任。岸信夫是前日本首相安倍晉三的弟弟，曾任外務副大臣，屬於自民黨細田派，而他本人則與哥哥安倍晉三一樣，對台相對友好。

根據《日本放送協會》報導，現年62歲的岸信夫在菅義偉政府上台時，被指派為防衛大臣，而他也確定將被岸田文雄指派為下一任防衛大臣。岸信夫出生政治世家，外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作以及胞兄安倍晉三都曾任日本首相，而一家也都是親台派，與台灣關係友好。

事實上，岸信夫在過去一年擔任防衛大臣期間更曾多次公開強調維持台海和平的重要性。上個月甚至在接受CNN專訪時，再度重申台灣對於日本的重要性，他還說，台灣發生的一切都與日本息息相關。他表示，「台灣可能發生的事恐怕成為日本必須面對的問題。在這種情況下，日本將不得不對那些狀況做出必要的回應。」他也強調，緊張局勢應透過對話解決，而非暴力。

不僅如此，岸信夫與前總統李登輝交情深厚，早前曾多次與自民黨議員一同訪台拜會李登輝。得知李登輝逝世後，他更第一時間在臉書上傳兩人合照並稱，「台灣民主之父、亞洲偉大的哲人李登輝前總統辭世，謹致哀悼之誠。」

►岸信夫傳「續任防長」日本新內閣人事漸明朗　岸田4日上任即公布
►日防衛大臣：台灣與日本直接相關　CNN專訪重申台海局勢重要性

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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