新手爸睡覺「手臂壓女兒」卻無感！　出生18天嫩嬰窒息亡

▲英國一名出生僅18天的女嬰遭父親意外壓到窒息身亡。（圖／示意圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名出生僅18天的女嬰，某天早上被父母發現躺在床上沒了氣息，緊急送醫後仍宣告不治。而法院最新調查發現，這名女嬰真正的死因竟是遭父親的手臂壓住，但雙親在睡覺中並沒有發現，最後造成女嬰窒息身亡。

根據《太陽報》報導，康瓦爾郡（Cornwall）出生僅18天的女嬰艾紗梅伊（Asha-May Finney Hulme）在2020年1月6日被父母發現躺在床上沒了氣息，立刻對她做CPR並送醫後，仍舊回天乏術。根據法醫調查，女嬰死亡原因是上呼吸道阻塞，最後因缺氧窒息而死。

女嬰的母親休姆（Alise Hulme）表示，當天早上6時醒來後，她發現女兒被壓在父親芬尼（Michael Finney）的手臂下，她之前曾交代過丈夫，餵完奶後一定要將女兒放回嬰兒床上。芬尼則跟法官說，他真的不曉得孩子是怎麼到他手臂下的，「女兒的死是我最糟糕的噩夢。」

法醫考克斯（Andrew Cox）說，「非常明顯地，如果你（父親）說是在凌晨2時將她放到嬰兒床上，那麼一定是有人在2時至6時之間抱出來，因為一個不到三個星期大的嬰兒，絕對沒辦法自己移動的不是嗎？」

芬尼仍堅稱，自己真的有把孩子放回嬰兒床上，但不記得最後是否有人把她抱出來。最終法醫裁定為意外致死，並呼籲照顧新生嬰兒時，千萬不要輕忽大人可能會造成的意外傷害。

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