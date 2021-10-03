真子公主4年前訂婚　小室圭鄉親擠爆街頭慶祝　如今慘成過街老鼠

▲真子公主與小室圭將於26日完婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本宮內廳1日正式宣布，真子公主即將於26日與未婚夫小室圭登記結婚，然而由於小室圭本人與母親小室佳代醜聞頻傳，因此這起婚事也引發日本國民反感。兩人2017年剛宣布訂婚時，小室圭的老家橫濱還有上千名鄉親一同齊聚商店街大肆飲酒慶祝，如今正式宣布結婚，老家的反應卻冷冷清清，實在是令人不勝唏噓。

根據《日刊新潮》報導，真子公主與小室圭2017年9月正式宣布訂婚，同時舉辦記者會，雙方更是互相以太陽與月亮相稱，形容對方的溫暖與守護。當時小室圭老家橫濱市港北區的「大倉山商店街」更是吸引了超過1000名當地鄉親一起舉杯同慶這樁婚事。

據悉，當時鄉親們喝的是使用當地產的梅子釀造的梅酒「梅之薰」，而這樣的轟動景象也吸引媒體報導。時任大倉山商店街振興公會理事長表示，「小室圭從幼稚園就住在這裡，能夠與真子公主結為連理我們都感到很自豪，希望兩人能一同構築健康的家庭。」

▲小室圭9月27日返回日本，預計10月27日就會回到紐約。（圖／達志影像／美聯社）



時隔4年，日媒9月報導真子公主即將於10月結婚，而宮內廳也證實了這項消息。然而距離消息傳出已經過了1個月，日媒實地走訪卻發現，當地完全沒有出現任何與兩人婚事有關的慶祝標語、橫幅或是商品，與4年前的氛圍相差甚遠。一名與商店街店家關係親密的當地女性則直言，「老實說，現在也不是值得大肆慶祝的氛圍吧。」

小室圭的母親小室佳代被爆出涉嫌不當領取遺屬年金與傷病給付，同時還積欠前未婚夫錢不還，引發民眾譁然。然而母子倆卻不打算處理金錢糾紛，堅持擺爛，真子公主更是不顧反對，堅持要在此時下嫁。

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