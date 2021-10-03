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父親苦求「救救我的寶貝」美軍一手拎過鐵絲網　阿富汗女嬰現況曝

記者張寧倢／編譯

阿富汗前政府8月遭塔利班攻陷，大批恐慌民眾擠往首都喀布爾國際機場，希望能搭上美軍的撤離班機，卻造成「擠死人」的亂象，人群中一名父親被拍到高舉嬰兒， 美軍士兵接手將孩子越過機場鐵絲網的畫面，瞬間傳遍全球。如今，這名父親已經和妻小安全地移民到美國亞利桑那州，外媒也曝光了家庭現況。

▲▼喀布爾機場又見心碎的父母拋嬰兒，即使最鐵漢的美軍也哭著把孩子接走。（圖／路透）

▲喀布爾8月底在機場外出現恐怖逃難人潮，一名父親將女兒舉上機場圍牆，而美軍士兵則接手把嬰兒拎過鐵絲網。（圖／路透）

根據《紐約郵報》報導，爆紅「阿富汗拋嬰照」中的父親哈米德（Hameed）曾擔任5年的美軍翻譯與文化顧問，整個8月也都在喀布爾機場協助美國撤離行動，期間他錯過了老婆莎蒂雅（Sadia）難產的過程，也沒能見證女兒莉亞（Liya）的出生，當塔利班越來越接近首都喀布爾時，哈米德收到情報稱因為他和軍方關係密切，總有一天自己的家會成為塔利班的目標。

▲▼ 阿富汗／喀布爾機場美軍人員疏散難民。（圖／路透）

▲阿富汗動盪不安之際，喀布爾機場美軍人員協助撤離部分未成年難民。（圖／路透）

老婆莎蒂雅鼓足勇氣於8月19日帶著身分證件、現金和隨身物品，抱著剛出生16天的莉亞前往機場，在通過某個檢查站時塔利班搶走了她所有行李，她和孩子就在機場外的小門陷入了混亂。哈米德說，他能從圍牆另一邊看到妻女，「他們用高壓水槍和閃光彈來控制人群，每聲巨響我都能看到女兒開始尖叫哭泣，但我卻幫不上忙。」他還看到塔利班毆打人民，那些進入機場的人有的四肢骨折，傷勢嚴重。

▲▼美國大兵變奶爸。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

▲美國海軍陸戰隊也曾發布「大兵變奶爸」的照片。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

哈米德談到，當時他絕望地將女兒指給一名美軍陸戰隊士兵看，問他能否幫忙把孩子帶進機場，「他告訴我，他唯一能做的就是把女嬰舉過鐵絲網，但她也會因此受傷。我告訴他，我願意冒險，寧願她受傷也不願她死在這。」於是就出現了哈米德在人群中高舉嬰兒，美軍士兵拎起孩子傳向鐵絲網後方的畫面。哈米德說，那是他第一次抱女兒，僅僅2分鐘後，他就被迫與疏散人員返回工作崗位，獨留老婆在圍牆外的另一端。

▲▼美國大兵變奶爸。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

▲由於逃難民眾人數過多，水、食物等物資一度匱乏。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Marine Corps）

據報導，莎蒂雅將孩子交給老公後因中暑暈倒，幾個小時後才進入機場大門，當天稍晚，這家人在機場重逢後一起登上了飛往美國的撤離航班，直到後來哈米德才知道他和女兒莉亞逃難的畫面傳遍全球。他認為，「這幅畫面就是阿富汗實際的情況，遠比政客在電視上說的還要混亂失序，當你親眼看到的時候，就會知道，這完全是另一回事。」他說，那天他把孩子交給陌生人，而他唯一能做的就是相信那名士兵會確保女兒的安全。

▲▼大批等待逃難的難民聚集在喀布爾機場外。（圖／路透）

▲大批等待逃難的阿富汗人民聚集在喀布爾機場外，但因為身分驗證後期愈趨嚴格，多數人無法登上撤離班機。（圖／路透）

儘管這個家庭現在安全地生活在亞歷桑那州鳳凰城，但他們沒有帶著任何形式的身分證就離開阿富汗，莎蒂雅和女兒莉亞需要醫療照護，但因為沒有保險，哈米德無法帶她們去看醫生，於是他設立了GoFundMe募款頁面，希望能幫助家人展開新生活，同時，他也希望有一天能再次見到那名救下莉亞的美國海軍陸戰隊員，「噢，我的天，我會給他一個擁抱，他真的救活了我女兒。」

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