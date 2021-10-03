默沙東新冠口服藥QA一次看　可降低50%重症！最快年底獲美授權

▲默沙東表示，若一切進展順利，美國患者將能在今年底前在家接受治療。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國藥廠默沙東1日宣布，實驗性新冠口服藥物莫奈拉韋（暫譯Molnupiravir）可降低50%死亡或重症住院機率，將在未來2周在美國申請緊急授權（EUA），一旦獲得批准，將成第一個治療新冠的口服抗病毒藥物。而美國食品藥品監督管理局（FDA）將於數周內做出決定，若批准授權，最快今年底就能開始發送。

新藥效力

新藥可降低50%的死亡或重症住院機率。依據對775名輕度至中度染疫患者進行研究發現，服用莫奈拉韋的患者中，有7.3%住院或在治療後29天死亡，同樣情況在安慰劑組則有14.1%，莫奈拉韋組無直接死亡病例，但安慰劑組有8例死亡病例。

哪類人能服藥

現已知臨床試驗者均為未接種新冠疫苗者，且均有肥胖、糖尿病或心臟病等病史，並在出現症狀5天內服藥。實驗結果顯示，莫奈拉韋需在症狀出現後盡早服用才有效，對病情嚴重的住院患者並無效果。

副作用

安慰劑組和莫奈拉韋組的不良事件發生率差不多，但是沒有提供詳細的副作用訊息。

藥效療程及費用

患者須持有處方籤才能獲得藥物，每天服藥2次，每次4顆膠囊，連續服用5日，全套療程為40顆膠囊。

默沙東已透露，今年年底之前，就能提供給1000萬名患者使用的藥量，並與多國政府簽訂採購合約，最終價格尚未正式公布。但已知美國政府已經下單購買可治療170萬人的藥量，每單位療程為700美元（約新台幣1.9萬元）。

變種病毒也有效

根據病毒基因定序表明，莫奈拉韋對所有變種病毒株均有效，包括高度傳播的Delta變種病毒。

其他新冠藥物

除了默沙東之外，美國藥廠輝瑞、瑞士公司羅氏等企業也正在研究類似藥物，可能在未來數周、數月有結果。

專家怎麼說

美聯社分析，新藥可讓患者在家服藥接受治療，醫療機構承受的壓力就能緩解。田納西州范德比大學傳染病專家沙夫納（William Schaffner）指出，「這將使我們能夠更快治療更多的人，甚至更便宜。」防疫專家佛奇則稱，默沙東此次臨床試驗結果，是非常好的消息。

約翰霍普金斯大學公衛學院微生物、免疫學教授佩寇茲（Andrew Pekosz）預測，新冠疫苗將與抗病毒藥物共同使用，「這不應該被視為新冠疫苗接種的替代品，應該要兩者並用。」白宮顧問防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）則表示，疫苗接種仍將是控制疫情的主要策略，「我們想要預防感染，而非等到感染發生時再來治療。」

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