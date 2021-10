巨鱷吞噬183公分同伴　24秒震撼片曝光！他嚇「根本是可怕恐龍」

▲許多網友認為,這一幕真的太震撼。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國南卡羅萊納州男子泰勒索普(Taylor Soper)在推特上分享一段鱷魚影片,只見其中一隻巨大鱷魚張口猛咬一旁身形較小的鱷魚同伴,先是用力搖晃接著一口吞下肚。現已知被吃掉的鱷魚身長約183公分,如今事發當下的24秒影片也曝光,引發討論。

This happened in my parents backyard today… The snack is a 6ft gator #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL