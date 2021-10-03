連假開電動車出遊「充電排4小時」　兩家人「搶充電樁」當街打架

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「十一」長假邁入第3日，高速公路堵車的情況照例上演，還出現了電動車「排隊充電」的新景象。但令人傻眼的是，排隊充電的車陣中，竟有人為了搶充電樁在路邊打了起來，顯示目前大陸充電樁的建置數量，還無法負擔長假出遊的車流量。

▼多輛電動車排隊等待充電。（圖／翻攝微博）



從網友上傳的照片可以發現，充電樁旁邊有多輛電動車正在排隊等待充電，但有兩組人為了搶充電樁發生了爭執，並打了起來，其中一人倒在地上，用力抓著充電槍，與站著的另一方「拔河」。

網友表示，平常駕駛電動車出門不覺得有太多不方便，但這次長假的車潮實在太多，每一台車充電最少要花一個小時，排隊的車輛一多起來，可能要等3、4個小時才能充到電，「看見隔壁的汽油車幾分鐘就加完油，內心非常糾結，一直問自己『當初為何要買電動車？』」

▼兩家人為了搶充電樁打架。（圖／翻攝微博）



另外，由於堵車的情況嚴重，有一些電動車駕駛擔心車子電力不夠用，又要花好幾個小時排隊充電，乾脆把車上的冷氣關了，全家人坐在路邊乘涼。

陸媒分析，從排隊充電、搶充電樁，以及關冷氣省電、下車乘涼的的情形來看，目前充電樁的建置還無法負擔長假出遊的車流量。

▼全家為了省電下車乘涼。（圖／翻攝微博）

