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塔利班將在邊境部署「自殺炸彈部隊」　阿富汗官員曝曾重挫美軍

▲▼ 塔利班情報特種部隊。（圖／路透）

▲阿富汗官員透露塔利班將在邊境部署自殺炸彈部隊。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿富汗現由塔利班（Taliban，又譯神學士）政權管理，而數家外媒引述阿富汗最大的網路新聞通訊社Khaama Press報導稱，官員證實塔利班將在與塔吉克、中國等鄰國接壤的邊境部署自殺炸彈部隊，並將其取名為「曼蘇爾軍」（暫譯，Lashkar-e-Mansoori）。

根據新德里電視台、《印度時報》報導，阿富汗東北端巴達赫尚省（Badakhshan）與塔吉克、中國接壤，而巴達赫尚省副省長艾哈馬迪（Mullah Nisar Ahmad Ahmadi）向阿富汗媒體透露塔利班已成立一支自殺式炸彈攻擊部隊，被取名為「曼蘇爾軍」即將部署到阿富汗邊境，尤其是在巴達赫尚省，此營就是過往針對前阿富汗政府軍（安全部隊）進行自殺炸彈襲擊的同一個部隊。

艾哈馬迪表示，「如果沒有這個營的存在，美國是不可能失敗的。這些勇敢的人會穿著爆炸背心，炸掉美國在阿富汗的基地。這些人完全無所畏懼，他們為了真主（Allah）的允諾而獻身。」

Khaama Press報導補充，塔利班特種部隊「313巴德里作戰營」（Badri 313 battalion）因擁有訓練有素的戰士、最精良的設備，被認為是塔利班最現代化的軍事部隊，部署於重要的喀布爾國際機場周邊。然而，「313巴德里作戰營」也全是由自殺炸彈襲擊隊的成員組成。

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