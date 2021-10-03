她18年前中6500萬樂透！真實現況曝光　竟窩在政府福利宅

EXCLUSIVE: Lotto winner dinner lady still lives in council house 18 years after £1.7million jackpothttps://t.co/N4KsNBq679 — The Mirror (@DailyMirror) October 1, 2021

記者張方瑀／綜合報導

英國51歲婦女艾姆森（Trish Emson）在18年前中了170萬英鎊（約台幣6576萬元）的樂透頭彩，結果她現在仍和伴侶一起住在政府的福利房，每天到學校的廚房上班。因為對艾姆森來說，人生還有另外一件大事比中獎更讓她感到幸福。

根據《鏡報》報導，艾姆森在2003年10月贏得樂透頭彩，獲得高達170萬英鎊的獎金，結果18年過去後，她和伴侶諾頓（Graham Norton）仍住在政府福利房（council house）裡面，一樣每天到學校的廚房做菜給學生們吃。

艾姆森說，她用這筆錢買了車給家人，方便他們在兩個城市間來回，也帶著母親四處旅行，「富有不會讓你變得更時髦或更好，我不喜歡炫耀，看我的樣子你不會認為我是個富翁，要我打扮我也會覺得很假，我更喜歡我的牛仔褲。」

對她來說，人生的最大獎從來不是這筆高額獎金，而是在中獎後兩個星期，她終於懷孕，在此之前她已經努力了五年半，「只要能懷孕，我願意把這些錢全部還回去，我一直想要的就是這個孩子，我一直在做試管，懷孕的感覺比中獎還棒，那是我一生中最美好的事。」

艾姆森也提到，她鼓勵孩子腳踏實地賺錢，所以也從不給零用錢，「他上的是普通學校，我也沒有讓他去私校。」如此低調的生活，也讓旁人懷疑她是否真的有中獎，艾姆森說，「學校孩子告訴我，他們有去Google搜尋，因為他們覺得我是騙人的。」

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