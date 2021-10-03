歐日探測器飛行近3年　傳送首批水星黑白影像

▲貝皮可倫坡號在2018年10月20日升空，時隔近3年傳回首批水星影像。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

歐洲及日本共同合作的水星探測太空船「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）2018年升空，時隔近3年，傳回第一批水星黑白影像。這是人類第3度探索水星，貝皮可倫坡號預計於2025年12月5日來到水星軌道，將釋出2具探測器，針對水星進行全方位研究。

綜合衛報、美聯社等外媒報導，貝皮可倫坡號為了避免受到太陽強大引力影響，利用橢圓形路徑航行，並於1日展開6度飛越水星的第1次。貝皮可倫坡號透過水星引力讓太空船減速，以距離水星表面不到200公里的高度飛越，同時使用其中一台配備相機拍下黑白低解析度照片。

歐洲太空總署（ESA）表示，此次捕捉到的黑白影像是水星北半球地貌，其中166公里寬的萊蒙托夫撞擊坑（Lermontov crater）也被拍到。文中提到，因太空船無法從地球直接飛到水星，貝皮可倫坡號在2018年10月20日升空後，已飛越地球1次、金星2次，如今正進入6度飛越水星階段。

貝皮可倫坡號尚需進行5次飛越，才能充分減速釋出2具探測器，也就是ESA水星行星軌道探測器（Mercury PlanetaryOrbiter, MPO）及JAXA水星磁層軌道探測器（Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO）。屆時科學家將透過2具探測器，針對水星進行全方位研究，從核心至地表、磁場及外氣層，深入瞭解身為最接近太陽行星的起源與演化。

報導指出，水星表面氣溫相當極端，白天約攝氏430度，夜晚約攝氏零下180度，日夜溫差達610度，不但是最靠近太陽的行星，也是除了地球之外，唯一具有磁場且繞行太陽運行的岩石行星。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜