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杜特蒂證實！長女薩拉將競選菲律賓總統

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（左）和女兒薩拉（Sara Duterte，右）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（左）宣布退出政壇後，同日晚間向媒體證實女兒薩拉（Sara Duterte，右）將參選下任總統。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2日震撼宣布退出政壇，外媒普遍猜測他是為自己的長女薩拉（Sara Duterte）出馬下屆總統鋪路。然而，路透社3日引述當地報導，杜特蒂已證實女兒薩拉將在2022年參選菲律賓總統。

綜合路透社與菲律賓媒體報導，就在杜特蒂2日宣布任期結束後將退出政壇當晚，當地媒體獲杜特蒂本人證實，現為納卯（Davao）市長的長女薩拉即將成為「民主黨-人民力量」（PDP–Laban）陣營的總統候選人。

杜特蒂陪同他的親信、參議員克里斯多佛．吳（Christopher Bong Go）報名參選副總統時被問到，是否確定由薩拉搭配克里斯多佛．吳組成PDP的正副總統競選代表？杜特蒂親口回答，「是『薩拉－吳』沒錯。」然而，薩拉的市長辦公室發言人則對路透社表示，「我方所知的程度也如同新聞報導陳述，對此，我們無可奉告。」克里斯多佛．吳則尚未作出回應。

►快訊／杜特蒂震撼宣布「退出政壇」　明年不參選菲律賓副總統
►杜特蒂退出政壇另有目的？　外媒分析：替女兒選總統「鋪路」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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