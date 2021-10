女子去公園玩竟挖出「4.38克拉大鑽石」　以為是發亮的石頭

▲女子到阿肯色州鑽石坑州立公園觀光,不到1小時就挖到4克拉以上的大鑽石。(圖/翻攝自阿肯色州鑽石坑州立公園)

記者張寧倢/編譯

阿肯色州的鑽石坑州立公園(暫譯,Crater of Diamonds State Park)是世界上唯一向公眾開放的含鑽石場地,而一名女性遊客日前和家人到訪此地,只是隨意從地上撿起一顆隱隱發亮的石頭,結果最後竟發現是一顆重達4.38克拉的鑽石。

根據美國CNN報導,諾琳(Noreen Wredberg)和丈夫麥克(Michael Wredberg)9月23日到阿肯色州鑽石坑州立公園觀光,但他們壓根沒有期望要在這裡找出鑽石。諾琳說,自己只是看到地上有顆色澤發亮的石頭,便隨手撿了起來,「我當時還不知道這是一顆鑽石,但它很乾淨、很亮,所以我就把它撿了起來。」結果發現,那是顆重達4.38克拉的黃色鑽石。

▲諾琳找到的黃色鑽石是園區歷年來發現的第3大鑽石。(圖/翻攝自阿肯色州鑽石坑州立公園)

報導稱,公園口譯解說員考克斯(Waymon Cox)表示,有些人從來沒有找到鑽石過,而諾琳與麥克這對來自加州的夫妻決定嘗試尋寶時的條件非常適合,那前幾天一直在下雨,但他們到訪的那天,太陽出來了,「當更大的鑽石被雨水沖刷露出來之後,太陽光照射到它的反射表面,通常很容易就能看到鑽石。諾琳不到1個小時就找到了鑽石。」

公園負責人豪厄爾(Caleb Howell)表示,「這顆鑽石大約有一顆軟糖的大小,形狀像梨形,顏色則似於檸檬水。當我第一次在顯微鏡底下看這顆鑽石時,我心想,『哇,多麼美麗的形狀與顏色啊!』」據了解,阿肯色州公園遺產暨旅遊部1972年從鑽石公司手中買下這塊含鑽石的觀光園地後,便成立了鑽石坑州立公園,園區擁有佔地37.5英畝(15.2公頃)的耕地,至今仍是全球唯一向公眾開放的含鑽場地。

報導指出,公園允許遊客帶走他們挖到的東西,自1906年以來,這片園地已發現超過7.5萬顆鑽石,今年到目前止則共計入了258顆鑽石,平均每天會挖出1到2顆,總重合計超過46克拉。2020年美國勞動節假期,阿肯色州一名男子曾在此發現9.07克拉的鑽石,是鑽石坑州立公園創立以來發現的第2大鑽石,而諾琳的鑽石重量則是排在第3位。

