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比利時長者施打第3劑　特別脆弱族群「研擬打第4劑」

▲▼比利時長者施打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時政府將對65歲以上長者施打第3劑Covid-19疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

比利時政府將對65歲以上長者施打第3劑Covid-19疫苗，另認為當有足夠的科學依據時會擴大施打對象，甚至對一些特別脆弱族群還可能會施打第4劑。

比利時法蘭德斯廣播電視台（Vrt news）新聞網站今天報導，比利時將對65歲以上長者、居住在養老院居民以及有免疫系統問題者，如果他們願意則可以接種Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑。

報導指出，目前比國法蘭德斯區已經開始接種第3劑，而布魯塞爾大區將在下週接種。

比利時表示，因目前尚未有足夠科學依據，所以未計劃為對65歲以下且免疫系統未受影響者提供第3劑。但一旦有足夠的科學結論，政府將會擴大第3劑接種對象，針對一些特別脆弱的族群甚至可能會接種第4劑疫苗，但強調目前討論第4劑計畫尚為時過早。

依美國疾病管制暨預防中心（CDC）9月時建議，認為3大族群應追打第3劑疫苗，包括逾65歲民眾、18至64歲罹患重症的高風險群，以及工作時常暴露在病毒中、有較高風險出現嚴重併發症的民眾。

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