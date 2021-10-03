真子公主拒辦婚禮！　小室圭恐一輩子都見不到德仁天皇

▲日本真子公主與小室圭將於26日結婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮家長女真子公主即將於26日出嫁，不過由於真子公主不舉辦包含「朝見之儀」在內的所有結婚儀式，且婚後馬上就要赴美與小室圭一同生活，因此小室圭可能一輩子都沒有機會親自與德仁天皇夫婦見面，也算是創下日本皇室首例。

根據postseven報導，自2017年宣布訂婚後，小室圭與母親小室佳代接連被爆出各種醜聞，引起全日本國民反感。而在2018年閃電赴美留學的小室圭，睽違3年2個月終於在9月27日返日準備結婚。然而小室圭在所有問題都尚未解決的情況下就想要娶走真子公主，也讓日本國民對於皇室的信任感再度下降。

皇室記者認為，有不少人民認為真子公主的結婚問題已經是「秋篠宮家的整體問題」，同時因此增加對於真子公主弟弟悠仁親王的不信任感。由於日本皇室傳男不傳女，因此悠仁親王的皇位繼承順序就排在父親文仁親王之後。而倘若未來悠仁真的繼位成為天皇，恐怕會讓民眾產生「跟真子公主在同樣環境長大的悠仁真的能夠擔起天皇的重責大任嗎？」的疑惑。

▲日本真子公主婚後將赴美生活。（圖／達志影像／美聯社）



不僅如此，真子公主此次「強行下嫁」的決定更是創下多項日本皇室的先例。真子公主因為未婚夫的醜聞飽受抨擊，卻還擔憂如果拿了皇室的錢大肆操行婚禮，會再度被推上風口浪尖，因此主動放棄請領1.5億日幣（約新台幣3800萬）的一時金，並且省略一切婚禮儀式。

另一名皇室記者更指出，如今真子公主破壞了宮規，將來恐怕就會成為其他皇室成員脫離皇籍的藉口，屆時誰也阻止不了。

皇室成員在結婚時通常會舉辦「朝見之儀」以向天皇與皇后告別並表達感謝之情，如果真子公主連朝見之儀都要取消，那麼小室圭恐怕將會失去生平唯一一次能夠親自晉見天皇的機會。

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