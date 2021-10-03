共機擾台數破紀錄！美副防長：美軍天天緊盯　有能力遏止潛在威脅

▲中國1日至今共派出高達58架次軍機侵入台灣西南空域。（圖／國防部）



記者張方瑀／綜合報導

中國1日至今共派出高達77架次軍機侵入台灣西南空域，擾台動作頻頻。美國國防部副部長先前曾表示，美軍印太司令部天天注意中國對台的侵略威脅，美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）視訊對話時，被問及對中國對台侵略威脅的看法。她表示，美軍對此密切監測，夏威夷印太司令部天天注意。美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。

▲美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（圖／翻攝推特／@kath_hicks）



希克斯也重申，自1970年代以來，美方維持對台承諾，其中的核心是協助台灣提高自我防衛能力，台灣維持有效自我防衛能力將能改變中國的威嚇算計。台灣是具有包括半導體產業先進經濟的民主政體，對於透過台灣自我防衛以確保民主繁榮是美方利益所在，美國也與全球各地夥伴密切合作。

近期美、英、澳甫成立的三方戰略聯盟AUKUS引發國際關注，希克斯說，中國正以驚人的速度提升自我能力，包括海下能力，以擴大地理勢力並阻絕包括美國、日本、關島，以及澳洲等其他利益方的能力範圍。

根據空軍發布的兩則共機動態，14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。

共軍1日出動38架共機擾台，分別為28架殲16、4架蘇愷30、4架轟6、1架運8反潛機及1架空警500。

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