　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

▲▼克里米亞22歲新手媽媽帶孩子到動物園，一不注意之下，男嬰手指直接遭老虎咬斷。（圖／翻攝自推特）

▲22歲新手媽媽帶孩子到動物園，短暫疏忽之下，男嬰手指直接遭老虎咬斷。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

靠太近了！克里米亞一名22歲年輕媽媽帶著14個月大的兒子里昂（Leon）到動物園看老虎，她將孩子抱在懷裡，沒想到，因為靠獸籠太近，下一秒老虎突然竄起咬掉男嬰的左手拇指，等到鮮血已經流得到處都是，孩子痛得哇哇大哭，媽媽這時才驚覺慘了。

英國《鏡報》報導，22歲的新手媽媽安娜塔西亞（Anastasia G）於9月27日帶著14個月大的里昂到克里米亞泰崗動物園（Taigan Safari Park）玩，卻演變成「斷指悲劇」。安娜塔西亞說，「我將里昂抱在懷裡，站在圍欄前面，遊客和老虎大約相隔30公分，本來一切都很好，直到我突然感覺到有血正在噴出。」當她定睛一看才驚覺，兒子的左手拇指已經被老虎咬斷，更不可能從猛獸嘴裡取回來了。

有目擊者稱，這頭老虎竄起，朝嬰兒猛撲過去。安娜塔西亞表示，「里昂的拇指是被老虎咬掉的，我兒子在大哭大叫，我嚇得無法思考，只能緊緊抱著他去找人求助。」她跑到動物園的急救站找到一名護士，後來孩子被救護車送往附近醫院。

安娜塔西亞補充說，事前沒有任何徵兆，老虎沒有發出咆哮嘶吼，或任何警告意味的聲音，但獸籠圍欄的空隙竟然大得足以讓老虎伸出爪子，「其他遊客說，有一隻老虎突然跳到我們身邊，用爪子抓住里昂的手臂。」

據悉，里昂送醫後目前沒有生命危險，但左手大拇指已經無法接回。動物園老闆是當地知名訓獸師祖布科夫（Oleg Zubkov），標榜園區老虎都已被人類馴化，能安全地和遊客近距離接觸，如今卻發生傷人事件，安娜塔西亞決定提告求償，但動物園方面並未對外發表聲明。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
情侶搭高鐵超扯佔位！媽抱小孩被回「1句話」網氣炸
打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？網曝殘酷現實
「台灣試管嬰兒之父」辭世！曾助上萬對不孕夫妻
琳妲爸爸癌逝！「再也看不到你坐在客廳等我」
「1600萬麥拉倫」衝撞人行道！　底盤保桿全毀
2年前和鬼哥走金鐘紅毯！KID緊握公仔：不再孤單
柯文哲「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：你知道北市死亡率第一嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老翁腿無力不能走路2年　接種完恢復正常還能打泰拳！疫苗廠牌曝

普吉島解封啦！　泰政府宣布開放「完全接種遊客」入境

比利時長者施打第3劑　特別脆弱族群「研擬打第4劑」

共機擾台數破紀錄！美副防長：美軍天天緊盯　有能力遏止潛在威脅

靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

染疫男剛出院1個月　出門騎腳踏車倒臥家門口　家人忙CPR仍猝死

美疫情逾70萬人病故超越西班牙大流感　拜登喊話盡快接種疫苗

3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

涉嫌當伊斯蘭國戰士拍斬首影片　美起訴加拿大男子

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」！　3天後店內狂飄惡臭才被發現

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

老翁腿無力不能走路2年　接種完恢復正常還能打泰拳！疫苗廠牌曝

普吉島解封啦！　泰政府宣布開放「完全接種遊客」入境

比利時長者施打第3劑　特別脆弱族群「研擬打第4劑」

共機擾台數破紀錄！美副防長：美軍天天緊盯　有能力遏止潛在威脅

靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

染疫男剛出院1個月　出門騎腳踏車倒臥家門口　家人忙CPR仍猝死

美疫情逾70萬人病故超越西班牙大流感　拜登喊話盡快接種疫苗

3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

涉嫌當伊斯蘭國戰士拍斬首影片　美起訴加拿大男子

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」！　3天後店內狂飄惡臭才被發現

12人揪「納豆投資的餐酒館」慶生　情侶喝茫吵架害大家進警局

戶外脫口罩？前台大醫曝「1殘酷真相」急喊：別放棄它　網狂抖＋1

老翁腿無力不能走路2年　接種完恢復正常還能打泰拳！疫苗廠牌曝

普吉島解封啦！　泰政府宣布開放「完全接種遊客」入境

「蔡政府放任台積電被予取予求」　議員：跟簽不平等條約一樣的百年國恥！

股利統計大揭密！女性愛理財「卻比男性少領近10萬」　財政部解讀3原因

開放式廚房是夢想？他戳破台灣現況「小坪數算妥協」：打牆偷空間

虛擬貨幣再遭監管打擊　「火幣網」公布退出大陸市場流程

登峰造極籃球邀請賽　輔大、義守上演3OT大激鬥

被酸靠爸！吳姍儒「3度敲響金鐘」　鄉民揭1關鍵服了：對她有改觀

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

宏都拉斯焚毀3.3噸古柯鹼　為總統連任造勢

涉當ISIS戰士、宣傳員　美起訴加拿大男子

小室圭紐約律師年薪500萬！殘酷真相曝：66%3年內被炒

快訊／菲總統杜特蒂宣布退出政壇

富商全裸片曝光！抄槍「露鳥」與賊對決

14歲少女用離子夾　濕頭髮致命1點觸電亡

加州驚現「忍者」突襲　武士刀砍特戰士

鎮暴警列隊　她全裸開腿抗議！鄉民力挺

更多熱門

相關新聞

1歲男嬰反鎖車內狂哭爸媽急　警猛敲30秒解危

1歲男嬰反鎖車內狂哭爸媽急　警猛敲30秒解危

台中市北屯區一對劉姓年輕夫妻日前開車返家，下車後卻忘了後座還有個1歲多的兒子，車門自動上鎖，男嬰反鎖在車內，嚎啕大哭，警方獲報抵達現場，還好車內尚有空調，男嬰無立即危險，徵詢父親同意後，員警持警棍敲擊車窗，由於歐系車款玻璃較厚，員警猛敲30秒後才破窗，順利救出。

4動物角逐「難拍冠軍」結果出爐

4動物角逐「難拍冠軍」結果出爐

欣賞大貓突然冒血　媽發現兒拇指消失

欣賞大貓突然冒血　媽發現兒拇指消失

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

保育員「起薪26K」挨諷夢幻職業

保育員「起薪26K」挨諷夢幻職業

關鍵字：

老虎動物園新手媽媽年輕媽媽男嬰斷指

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

金鐘56完整得獎名單出爐

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面