靠太近！嫩妻抱孩看老虎　男嬰遭「咬斷手指」鮮血狂噴爆哭

▲22歲新手媽媽帶孩子到動物園,短暫疏忽之下,男嬰手指直接遭老虎咬斷。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

靠太近了!克里米亞一名22歲年輕媽媽帶著14個月大的兒子里昂(Leon)到動物園看老虎,她將孩子抱在懷裡,沒想到,因為靠獸籠太近,下一秒老虎突然竄起咬掉男嬰的左手拇指,等到鮮血已經流得到處都是,孩子痛得哇哇大哭,媽媽這時才驚覺慘了。

英國《鏡報》報導,22歲的新手媽媽安娜塔西亞(Anastasia G)於9月27日帶著14個月大的里昂到克里米亞泰崗動物園(Taigan Safari Park)玩,卻演變成「斷指悲劇」。安娜塔西亞說,「我將里昂抱在懷裡,站在圍欄前面,遊客和老虎大約相隔30公分,本來一切都很好,直到我突然感覺到有血正在噴出。」當她定睛一看才驚覺,兒子的左手拇指已經被老虎咬斷,更不可能從猛獸嘴裡取回來了。

有目擊者稱,這頭老虎竄起,朝嬰兒猛撲過去。安娜塔西亞表示,「里昂的拇指是被老虎咬掉的,我兒子在大哭大叫,我嚇得無法思考,只能緊緊抱著他去找人求助。」她跑到動物園的急救站找到一名護士,後來孩子被救護車送往附近醫院。

安娜塔西亞補充說,事前沒有任何徵兆,老虎沒有發出咆哮嘶吼,或任何警告意味的聲音,但獸籠圍欄的空隙竟然大得足以讓老虎伸出爪子,「其他遊客說,有一隻老虎突然跳到我們身邊,用爪子抓住里昂的手臂。」

據悉,里昂送醫後目前沒有生命危險,但左手大拇指已經無法接回。動物園老闆是當地知名訓獸師祖布科夫(Oleg Zubkov),標榜園區老虎都已被人類馴化,能安全地和遊客近距離接觸,如今卻發生傷人事件,安娜塔西亞決定提告求償,但動物園方面並未對外發表聲明。

Baby’s thumb ripped off by tiger after mum holds him too close to enclosure https://t.co/Fbv2N7hTGe