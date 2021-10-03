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美疫情逾70萬人病故超越西班牙大流感　拜登喊話盡快接種疫苗

▲▼美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾卻仍無防疫意識。（圖／路透社）

▲美國路易斯安那州Delta病毒感染者數激增，民眾仍無防疫意識，反映全美防疫氛圍。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓2日專電

美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）累計病故人數超過70萬人，總統拜登（Joe Biden）今天聲明表示哀悼，再次呼籲尚未接種疫苗民眾儘早施打疫苗。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國的COVID-19累計病故人數破70萬，相當於整個首都華盛頓的人口，也使得COVID-19成為美國史上病死者最多的疫情，超越1918到1919年造成67萬5000人病死的流感大流行。

拜登今天發出聲明表示，不能對疫情帶來的悲傷感到麻木，在這一天，以及每一天，永遠緬懷因為疫情大流行所失去的所有生命，並為他們的親友祈禱。

拜登說，驚人的病故人數再次提醒接種疫苗的重要性。疫苗是安全、免費且容易的，也因為疫苗的問世，過去8個月與疫情的戰鬥才能取得非凡的進展。

他表示，目前全美年滿12歲以上民眾有3/4至少施打一劑疫苗，包括約94%的老年人。

拜登再次呼籲尚未接種疫苗的民眾儘早接受疫苗施打，因為「它可以挽救你和你摯愛之人的生命」，「這能協助我們作為一個國家戰勝COVID-19，共同前進」。

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