　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

文／中央社德古西加巴2日綜合外電報導

當局表示，宏都拉斯今天公開焚毀超過3.3噸古柯鹼，這是今年初以來所查扣14噸古柯鹼的一部分。當著國內媒體的面公開焚毀大量毒品，目的是要為爭取連任的葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）總統造勢。

▲▼3.3噸古柯鹼一次燒光壯觀影片曝！　為宏都拉斯總統連任造勢。（圖／翻攝自推特@AndyVermaut）

▲黑市裡價值連城的3.3噸古柯鹼被宏都拉斯政府燒光。（圖／翻攝自推特@AndyVermaut）

宏都拉斯憲兵隊發言人黎維拉（Mario Rivera）表示，這是歷來在憲兵隊設施執行的最大規模焚毀毒品行動。他又說，自今年初以來，警方在多起查緝行動中總共查扣14噸古柯鹼。

總統葉南德茲的胞弟、42歲的前國會議員胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez），2018年11月在美國佛州邁阿密機場被捕，2019年10月被裁定4項罪名有罪，包括共謀走私古柯鹼到美國等。紐約法官於今年3月底，依安東尼走私超過185噸古柯鹼到美國，判處他終身監禁。

自從2014年上任以來，葉南德茲一直尋求利用陸、海、空各種努力，在美國緝毒局（DEA）協助下，致力打擊販毒集團，但被捕毒梟或被葉南德茲政府引渡至美國的毒販一直質疑葉南德茲的隨從，指控他們收賄。 但葉南德茲抨擊毒梟做出虛假供詞，是為了報復他發動反毒戰爭。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
國中音樂老師「1個月3次」害女學生懷孕　下場曝光
龍龍回嗆老K：我的戰果不會被無名小卒抹滅　雞排妹揭「吃豆腐玩
陽明山猴群突襲女騎士「猛擠奶茶」　噴得全身都是！驚嚇影片曝
雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美疫情逾70萬人病故超越西班牙大流感　拜登喊話盡快接種疫苗

3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

涉嫌當伊斯蘭國戰士拍斬首影片　美起訴加拿大男子

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」！　3天後店內狂飄惡臭才被發現

無人機擦過水面偷拍　巨鱷突躍出「空中抓飛鳥」咬爆！驚悚瞬間曝

杜特蒂退出政壇另有目的？　外媒分析：替女兒選總統「鋪路」

堅持研究40年！mRNA終成抗新冠利刃　專家看好諾貝爾獎大熱門

男決心戒酒後「狂吞金屬物」　胃中取出1公斤釘子、螺絲和刀片

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

美疫情逾70萬人病故超越西班牙大流感　拜登喊話盡快接種疫苗

3.3噸古柯鹼一次燒光影片曝！　宏都拉斯總統拚連任超嗆造勢

涉嫌當伊斯蘭國戰士拍斬首影片　美起訴加拿大男子

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」！　3天後店內狂飄惡臭才被發現

無人機擦過水面偷拍　巨鱷突躍出「空中抓飛鳥」咬爆！驚悚瞬間曝

杜特蒂退出政壇另有目的？　外媒分析：替女兒選總統「鋪路」

堅持研究40年！mRNA終成抗新冠利刃　專家看好諾貝爾獎大熱門

男決心戒酒後「狂吞金屬物」　胃中取出1公斤釘子、螺絲和刀片

日本真子公主婚後「皇室只剩17人」！人力不足仍堅持傳男不傳女

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

電動車能跑600公里就功德圓滿　BMW：關鍵在於充電站夠不夠多

雙鐵員工闖關打疫苗讓人心酸　前藍委：這就是蘇貞昌的用生命催疫苗？

「櫃台萌狗」11年陪爸媽顧店賺錢　7隻小屁貓在家吹冷氣

五月花x橘子工坊「快閃折扣」只有這天！小資狂推「厚棒衛生紙、洗衣金球」必囤

小孩不說謊！統神兒秒答大爺品行好…老爸傻眼3秒：沒被揍過？

美疫情逾70萬人病故超越西班牙大流感　拜登喊話盡快接種疫苗

國中音樂老師「1個月3次」害女學生懷孕　下場曝光

勞保估5年內破產！　揭10兆元潛藏負債驚人真相

男子牙痛耗1年才知「HPV引起頭頸癌」　一大症狀要注意

龍龍回嗆老K：我的戰果不會被無名小卒抹滅　雞排妹揭「吃豆腐玩笑」內幕

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

涉當ISIS戰士、宣傳員　美起訴加拿大男子

小室圭紐約律師年薪500萬！殘酷真相曝：66%3年內被炒

快訊／菲總統杜特蒂宣布退出政壇

富商全裸片曝光！抄槍「露鳥」與賊對決

宏都拉斯焚毀3.3噸古柯鹼　為總統連任造勢

14歲少女用離子夾　濕頭髮致命1點觸電亡

加州驚現「忍者」突襲　武士刀砍特戰士

鎮暴警列隊　她全裸開腿抗議！鄉民力挺

更多熱門

相關新聞

宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

台灣位於中美洲的友邦宏都拉斯11月舉行總統大選，主要反對黨拋出當選就與中國建交的政見。總統蔡英文15日參與「中美洲獨立200週年」線上慶祝活動時談及，台宏兩國的邦誼，以及醫療、經濟上的交流。

國台辦：民進黨當局離間生事、不自量力

國台辦：民進黨當局離間生事、不自量力

台提醒宏都拉斯北京承諾華而不實　陸外交部回應

台提醒宏都拉斯北京承諾華而不實　陸外交部回應

外交部提醒宏都拉斯：中國承諾華而不實

外交部提醒宏都拉斯：中國承諾華而不實

台灣友邦總統候選人當選恐斷交　外交部提醒：中國承諾華而不實

台灣友邦總統候選人當選恐斷交　外交部提醒：中國承諾華而不實

關鍵字：

宏都拉斯古柯鹼

讀者迴響

熱門新聞

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

女星拋震撼彈「宣布結婚」

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

金鐘56完整得獎名單出爐

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

天團成員「十萬英尺直升機摔下」

餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面