無人機擦過水面偷拍　巨鱷突躍出「空中抓飛鳥」咬爆！驚悚瞬間曝

Croc bites drone at Darwin wildlife park during 'Crocodile Territory' documentary filminghttps://t.co/255MWox6Ae pic.twitter.com/u6PujIbRuy — ゆきまさかずよし (@Kyukimasa) October 2, 2021

記者葉睿涵／編譯

澳洲廣播公司（ABC）的攝影師赫斯特（Dane Hirst）在北領地貝里瑪（Berrimah）的鱷魚公園（Crocodylus Park）拍攝紀錄片時，一隻灣鱷突然從湖中一躍而起，迅速地咬住在空中飛行的無人機拖回湖里，讓赫斯特不知所措。

據ABC報導，赫斯特當時正為紀念北領地禁止獵殺鱷魚50週年紀念拍攝紀錄片，「我將無人機放在一個小湖上，所有鱷魚都很緊張，其中一隻鱷魚還停留在同個固定位置上緊盯著它，我還很高興，因為這樣我就能好好地拍攝這些鱷魚」。

▲澳洲一隻鱷魚對ABC的無人機發起攻擊，導致無人機在處女航中就「身先士卒」。此為示意圖。（組圖／翻攝自維基百科、取自免費圖庫Pixabay）

赫斯特沒想到，就在無人機飛越鱷魚上方時，鱷魚突然垂直從水面躍起，「緊接著，我就聽到一聲巨響，那是灣鱷以極快速度咬合時才會發出的聲音」。赫斯特抬頭一看，無人機已經不見了，而且螢幕中的畫面也瞬間變成白色，「我心想，這次完了」。

這架無人機是ABC為了這部紀錄片而專門購買的器材，不料就在它首次出航時，就「命喪鱷魚口」，讓赫斯特哭笑不得。赫斯特表示，2週後，他們在湖邊的河岸找到了這可憐的無人機，它被咬得「血肉模糊，渾身是孔」。

無人機已經損壞到無法修復的程度，但好在它的記憶卡被完好無損地保存了下來。ABC的技術人員盡力搶修，並於當地時間10月1日晚間公開了這架無人機「臨死前的最後一幕」。報導稱，目前這架無人機的遺骸已被放置於ABC新聞部的辦公室中，「作為一個警示故事」。

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