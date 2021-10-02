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男決心戒酒後「狂吞金屬物」　胃中取出1公斤釘子、螺絲和刀片

▲▼螺絲、螺帽、零件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲立陶宛一名男子的胃中被取出重達1公斤的螺絲、螺帽、釘子等金屬零件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

立陶宛外科醫師達立登納斯（Sarunas Dailidenas）向立陶宛國家廣播電視台（LRT）揭露一起誇張案例，一名男性患者腹痛就醫，X光檢查卻赫然發現他的胃裡有大量金屬異物，長達3小時的手術結束後，醫師確認這些釘子、螺絲、刀子等異物重達1公斤。

根據《衛報》、《太陽報》報導，達立登納斯表示這名男子因為嚴重腹痛就醫，胃部X光檢查與診斷後發現，病患在戒酒後疑似罹患異食癖，最近1個月以來持續將釘子、螺絲、螺帽、刀子等金屬物體吞下肚，他為男子進行了長達3小時的手術，將包含最微小的所有異物全數取出，發現這些金屬物重約1公斤，最長的釘子長度達10公分，破壞了男子的胃前壁。

據稱，這名匿名的男性病患在手術後狀況穩定，目前仍在立陶宛克萊佩達大學附設醫院（Klaipeda University Hospital）進行觀察，而且醫生們仍會定期為他做胃部掃描來確認是否還有遺漏的鋒利金屬殘留其中。外科醫師斯萊帕維休斯（Algirdas Slepavicius）表示這是他們首次遇到這種病例。

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