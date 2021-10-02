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真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

▲▼真子公主與小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子公主與小室圭婚後將赴美生活。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

歷經長達4年的波折，日本宮內廳1日終於正式宣布，真子公主將於26日與未婚夫小室圭完婚，小室圭隔日就會先行返回美國，而真子公主將會在處理完護照與戶籍等相關事宜後前往紐約定居。小室圭本人目前正在紐約一間頂尖律師事務所任職，預估年薪超過2000萬日幣（約新台幣500萬元），不過卻有一名取得紐約律師執照的日本律師表示，其實小室圭所任職的律所競爭非常激烈，通常3年內就會有高達三分之二的人被開除淘汰。

根據postseven報導，由於小室圭的母親爆出一系列金錢糾紛與醜聞，真子公主為了不要再被人民攻擊，不但取消一切婚禮儀式，還成為日本史上首位在出嫁時放棄一時金的公主，整體金額高達1.5億日幣（約新台幣3800萬元）。由於紐約物價高昂，因此也有不少日本國民疑惑，真子公主婚後經濟是否會出現問題。

▲▼小室圭。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭9月27日才從美國返回日本，目前仍在隔離中。（圖／達志影像／美聯社）

作為準駙馬爺，小室圭的收入也是全國關心的話題。小室圭2018年隻身赴美求學攻讀法律，畢業後也順利錄取紐約頂尖律師事務所，預計第一年年薪就有2000萬日幣（約新台幣500萬元）。不過一名畢業於哈佛大學法學院、同擁有紐約州律師執照的律師山口真由卻曝光了當地律師界生態的「殘酷真相」。

小室圭雖然已經在美國報考律師資格考試，但是截至目前為止結果尚未出爐，因此儘管他已經錄取紐約頂尖律師事務所，也只能做一些基本的業務。山口真由表示，根據紐約當地的律師透露，通常新人律師在3年內至少會有三分之二的人被裁掉。一旦被開除，這些新人就只能到小型律師事務所工作，或是進入企業的法務部。

山口真由直言，雖然有些人會放棄繼續在紐約奮鬥，回到老家，但是這個選項對於真子公主與小室圭而言明顯很困難，畢竟他們已經「沒有退路」。

就算年薪超過2000萬日幣（約新台幣500萬元），在1碗拉麵要價25美元（約新台幣694元），同時還要支付20%小費的紐約而言，絕對不算太高的收入，因此真子公主婚後的經濟狀況也不免引人擔憂。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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