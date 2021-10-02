　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾手打警察肉槍！她這次全裸開腿衝了　鄉民嗨爆挺到底

▲▼ 泰國網紅示威者「鮑大媽」（Pa Pao）這次全身脫光。（圖／翻攝自推特）

▲鮑大媽當著一整群鎮暴警察的面脫光衣服，做出極具挑釁意味的動作。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國民間組織Tahlufah9月28日發動反政府抗議示威，但整場活動的焦點卻是一名女子，她不畏旁人眼光，在一整群黑衣鎮暴警察面前脫光身上衣物，連內褲也沒穿，做出極具挑釁意味的動作，扭動身軀、躺地開腿大露私處。不過這並非她第一次在示威場合做出誇張動作，先前曾用手攻擊警察下體。

綜合椰子網曼谷等外媒報導，這場示威活動地點就在首都曼谷，當地警方派出大批警力到場，期間部分示威者朝警察扔擲爆裂物、發射彈弓，最終有9名集會人士被逮捕，當局以「10人以上群聚滋事」、「違反緊急狀態法和傳染病法」等罪名將他們起訴。

然而整場抗議活動的焦點，卻是一名被稱為「鮑大媽」（Pa Pao）的女示威者Worawan Sae-aung。依據推特流傳的影片，鮑大媽在眾人圍觀的狀態下，當著一整群鎮暴警察的面脫光衣服，做出極具挑釁意味的動作，接著躺在馬路上，高舉雙腿開合，3點全露坐在馬路中央抗議。

▲▼ 泰國網紅示威者「鮑大媽」（Pa Pao）這次全身脫光。（圖／翻攝自推特）

儘管鮑大媽的舉動引來親政府人士反感，但受到大批民眾支持。部分臉書網友表示，有些人認定裸體是不合適的行為，「但奇怪的是，當警察拖行、踩踏、追捕、射擊傷害示威者和孩童老人時，這些都不違反身為佛教國家的道德規範嗎？」

警方29日宣布，將依法對鮑大媽的行為究責，罪名為在公眾場合公然裸露，將面臨5000泰銖（約新台幣4460元）罰款。

事實上，這並非鮑大媽首次在抗議場合做出誇張舉動，曾用手攻擊員警下體、在示威演說中眨眼放電、在警察面前擺出怪異姿勢等，早已成為網紅示威者。

►她突襲見男友　影片卻遭洗版「妳男人出軌！」網揭穿4點超可疑
►他深情迎娶大電鍋！狂讚夢幻妻子安靜會做飯　4天後因1理由爆離婚
►8.7公分針刺進陰莖！卡男童尿道3小時　醫師「刺破GG」讓他解脫

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
快訊／菲律賓總統杜特蒂　宣布退出政壇
獨／金錢豹酒店妹現況曝！　談戀愛伴遊1天賺2萬
快訊／國道1號聯結車翻覆！　南北向嚴重回堵
老公聊LINE「刷一排暗號」疑約砲！　真相神轉
抓到了！發國泰、台新銀行「釣魚簡訊」　多人被騙上千萬元
蘋果最新發表會時間曝光　將公布「2大新品」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

快訊／菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇

嬌生疫苗爆新副作用「深部靜脈血栓」　歐盟建議列入標示

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

岸信夫傳「續任防長」日本新內閣人事漸明朗　岸田4日上任即公布

快訊／規模7.3強震侵襲萬那杜　暫未發布海嘯警報

加拿大衛生局：打莫德納疫苗「心臟發炎比例」比BNT還高！

曾手打警察肉槍！她這次全裸開腿衝了　鄉民嗨爆挺到底

她突襲見男友　影片卻遭洗版「妳男人出軌！」網揭穿4點超可疑

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

快訊／菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇

嬌生疫苗爆新副作用「深部靜脈血栓」　歐盟建議列入標示

全球新冠確診死亡數破500萬　過去1周「每分鐘5人喪命」

岸信夫傳「續任防長」日本新內閣人事漸明朗　岸田4日上任即公布

快訊／規模7.3強震侵襲萬那杜　暫未發布海嘯警報

加拿大衛生局：打莫德納疫苗「心臟發炎比例」比BNT還高！

曾手打警察肉槍！她這次全裸開腿衝了　鄉民嗨爆挺到底

她突襲見男友　影片卻遭洗版「妳男人出軌！」網揭穿4點超可疑

21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

好市多驚見「隱藏版美食」！　元老級會員認證：很難買到

王定宇抹紅楊寶楨　柯文哲護子弟兵酸王：房租交了沒？

世界動物日環遊七大洲探訪動物！　馬來貘乾爹直播陪聊

真子公主婚後經濟堪憂！律師尪年薪500萬　真相超殘酷：66%3年被炒

危險！酒駕騎士被攔竟加速衝撞　勇警倒地「渾身是血」忍痛逮人

雲林最富麥寮鄉　下周全面發放3千元振興禮金

韓職明年挖角德保拉　兄弟留人：與德保拉都有續約意願

旅客限定！秋冬玩馬祖　免費送限量「藍眼淚紀念酒」

快訊／菲律賓總統杜特蒂宣布退出政壇

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

富商全裸片曝光！抄槍「露鳥」與賊對決

OL針灸遭老醫師性侵　身體插針不能動

緬甸「天菜和尚」遭捕6個月　憔悴監獄照首曝光！

6年武裝劫匪竟是臥底警察　退休16年走不出陰影

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　網憂末日凶兆

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

日皇室成煉獄！真子公主罹PTSD　2皇后被逼到患精神病

加州驚現「忍者」突襲　武士刀砍特戰士

快訊／菲總統杜特蒂宣布退出政壇

委內瑞拉貨幣砍6個零　百萬紙鈔變成新台幣7元

鎮暴警列隊　她全裸開腿抗議！鄉民力挺

小王是好兄弟　男討6萬元頂讓妻子

更多熱門

相關新聞

他深情迎娶電鍋！4天後因1理由爆離婚

他深情迎娶電鍋！4天後因1理由爆離婚

印尼男子卡西洛（Kahirol Anam）在推特發布照片，聲稱已和心愛的電鍋完婚，更將電鍋譽為他「夢幻的新娘」，讓照片在推特上迅速走紅，並引起不少網友熱議。豈知卡西洛卻在4天後宣布與「新婚妻子」離婚，讓不少人大感震驚。

緬甸「天菜和尚」遭捕6個月　憔悴監獄照首曝光！

緬甸「天菜和尚」遭捕6個月　憔悴監獄照首曝光！

菲律賓拳王帕奎奧登記參選總統 副手有個台裔兒媳

菲律賓拳王帕奎奧登記參選總統 副手有個台裔兒媳

12歲接種「科興疫苗」　馬來西亞有條件批准

12歲接種「科興疫苗」　馬來西亞有條件批准

透視裝女神頂渾圓2球幫加油　老司機暴動

透視裝女神頂渾圓2球幫加油　老司機暴動

關鍵字：

示威鮑大媽曼谷東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

第十輪BNT上班族「又被插隊」！陳時中：大家都是第一劑

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

博恩公開龍龍對話紀錄！她說：薩泰爾道歉+fire老K

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面