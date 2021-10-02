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21歲包養妹頻換乾爹！每月躺賺2萬　戰完4男後「下體飄惡臭癢爆」

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少年輕女大生因為被奢華的生活所吸引，不惜頻繁更換乾爹賺錢，沒想到卻因此染上性病。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞醫師阿莫蘭丹（Ahmad Ramdan Zainordin）公開數據表示，近1年來到他診所接受性病治療的患者，有60%來自20至29歲的女性族群，其中更有大部分患者是大學生，而他們罹患性病的主要原因與濫交有關。

綜合當地媒體報導，阿莫蘭丹表示，2020年5月至2021年5月共有139人到他的診所進行與性病相關的檢查，其中有82人被確診感染性病。在這些患者中，有52人年齡介於20至29歲，其中更有49人為在籍女大生，幾乎佔了患者總數的60%。

阿莫蘭丹透露，多數患者染病的主因與濫交有關，他們都曾有透過網路認識性伴侶的經驗，也有女患者承認，她們是被奢華的生活吸引後，在網路尋找乾爹（sugar daddy）包養，並為了賺取更多金錢頻換更換性伴侶，才感染了性病。

一名21歲的女患者透露，她在染病後生殖器周圍開始出現發癢、惡臭的症狀，就連排尿也常伴隨著疼痛感，不過由於她積極利用肉體賺錢，因此一個月就可輕鬆賺入馬幣3000元（約新台幣2萬元），讓她漸漸上癮，「我目前已經換了4個性伴侶，但我不太清楚他們的健康狀況」。

性病患者罹患的通常有披衣菌感染（Chlamydia）、梅毒、淋病、生殖器皰疹、人類乳突病毒（HPV）、愛滋病（HIV）等。阿莫蘭丹表示，許多性病都是可以被治愈的，但多數患者因為缺乏相關意識，或是因為羞於到醫院檢測，結果白白地錯過了治療的黃金時期。

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