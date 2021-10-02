岸信夫傳「續任防長」日本新內閣人事漸明朗　岸田4日上任即公布

▲日本防衛大臣岸信夫傳出將繼續留任。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

將出任下任日本首相的自民黨總裁岸田文雄1日確定了部分內閣人選，目前已內定的包括鈴木俊一將出任財務大臣、前文科相松野博一則將成為內閣官房長官。另外，最新報導指出，現任防衛相岸信夫與文科相萩生田光一都將續任。

綜合日本《每日新聞》、《時事通訊社》報導，日本執政黨自民黨下周一（4日）將於臨時國會舉行首相指名選舉，如無意外，將由黨魁岸田文雄接任首相並公布內閣名單。62歲的岸信夫與58歲的萩生田光一都屬於自民黨內第一大派閥「清和政策研究會」（細田派），與岸田文雄所屬的派閥「宏池會」（岸田派）不同，但兩人將分別續任防衛大臣與文部科學大臣。

▲先前傳出的新內閣人事安排中，日本外務大臣茂木敏充也將續任。（圖／路透）

岸田文雄1日確立多名內閣人選，新政府名單逐漸明朗，舊竹下派的65歲外務大臣茂木敏充將繼續留任，59歲前文科相松野博一則內閣核心的官房長官，官房副長除了已內定的眾議員木原誠二外，還將起用參議員磯崎仁彥。現任財務大臣麻生太郎的小舅子、前奧運大臣鈴木俊一將接替姊夫出任財務相，同屬麻生派的山際大志郎擬將首次進入內閣核心擔任經濟產業相。

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎高齡81歲，傳出被內定為自民黨副總裁，財務相的職位則將由妻舅鈴木俊一接替。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，岸田文雄4日組成新內閣後，8日預計將發表「所信表明演說」，講述本人的施政信念，11至13日進行各黨代表質詢後14日解散眾議院，由於日本疫情趨於穩定，加上希望能在年內通過防疫預算擴增案，確保明年預算案編制萬無一失，有必要盡早進行眾議院選舉。此外，岸田文雄30日將出席於義大利羅馬舉行的G20峰會，並與美國總統拜登進行會談，如果一切順利，這將成為上任首相後立即出訪的罕見特例。

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