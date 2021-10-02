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加拿大衛生局：打莫德納疫苗「心臟發炎比例」比BNT還高！

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲加拿大公共衛生局發表最新疫苗相關數據。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

加拿大公共衛生局的最新數據顯示，施打莫德納疫苗的民眾罹患罕見心臟發炎的病例比輝瑞／BNT疫苗還高，尤其好發於30歲以下的成年人或青少年，而男性較女性更為常見。不過加拿大衛生當局也強調，大多數的病患症狀相對輕微且很快就能康復。

根據《路透社》報導，加拿大公共衛生局（ublic Health Agency of Canada，簡稱PHAC）1日公布最新報告，而數據中顯示，民眾在施打莫德納疫苗後，通報罕見心臟發炎症狀的病例比輝瑞／BNT疫苗還高。不過聲明中也指出，經證明，感染新冠肺炎後，出現心臟發炎等心臟併發症的風險大增，染疫後的致病率比接種疫苗後還要高。

▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗（圖／路透）

▲PHAC表示，施打莫德納疫苗出現心臟發炎的病例較輝瑞／BNT疫苗還多。（圖／路透）

PHAC的報告中指出，心臟發炎大多發生在青少年以及30歲以下的成人身上，而相較於女性，男性更容易出現這種症狀。不過大多數施打疫苗後出現相關症狀的人，情況幾乎都相對輕微，因此很快就能恢復。

莫德納所推出的新冠疫苗與美國輝瑞藥廠（Pfizer）、德國生技公司BioNTech合作開發的新冠疫苗，都是傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗。而美國、歐盟以及世界衛生組織的監管機構都表示，注射mRNA疫苗的好處依舊大於風險，鼓勵民眾積極接種。

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