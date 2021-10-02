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她突襲見男友　影片卻遭洗版「妳男人出軌！」網揭穿4點超可疑

@laurenzarras

robbie had no idea

still falling for you - audiobear

記者張寧倢／編譯

國外一名女子在網路上PO出一部「突襲男友」的影片，她驚喜現身後兩人開心相擁，沒想到看似幸福的模樣，卻被網友瘋狂留言質疑她的男友出軌，影片累計3100萬觀看次數，留言數也突破6.1萬則，還有幾名網友乾脆拍影片揭開影片中的「偷吃疑點」。

▲▼女子po影片卻被網友揪出男友可能偷吃。（圖／翻攝TikTok／@laurenzarras）

▲女子po影片卻被網友揪出男友可能偷吃。（圖／翻攝TikTok／@laurenzarras）

根據《鏡報》報導，TikTok用戶@laurenzarras 於9月22日上傳的影片裡，她瞞著男友羅比（Robbie）來到大學找他，當她驚喜現身在房間時，男友先是一臉震驚地看著她，笑著彎下腰，接著才站起來給她一個擁抱，而房裡的每個友人都開心地笑了。

沒想到，影片卻遭網友留言洗板揪出4個「危險訊號」，「那男的單獨和其他3個女生坐在沙發上」、「她進房時，坐他隔壁的女孩往旁邊挪了一下」、「隔壁女生似乎偷偷把手機還給了他」、「我從來沒有看過有人見到女朋友會這麼不開心」。也有其他網友拍影片分析稱，一般人看到女友應該會立刻跳起來又抱又親，但他卻彎下腰，而且影片最後一秒他的表情不是驚喜，而是過份驚訝地看向友人。

▲▼女子po影片卻被網友揪出男友可能偷吃。（圖／翻攝TikTok／@laurenzarras）

▲網友認為她男友表情太驚訝。（圖／翻攝TikTok／@ghostlyjayyy）

另外幾則熱門留言則稱，「（房間內）有3男3女，姐妹，妳破壞了這場派對」、「兄弟，你們可以感受到那種尷尬的緊張氣氛吧」、「不，我可能會掉頭就走」。面對網友的出軌臆測，女子也大方在留言區回應，「人們看到一個特別的時刻卻帶來這麼多負面想法，讓我很傷心，在你們對我的伴侶關係妄加揣測之前，請三思」、「關於手機的事，當時他是把手機放在腳上，謝謝你們的關心，然後，我不是在拒絕承認些什麼。」

@ghostlyjayyy

##stitch with @laurenzarras ##greenscreen analyze before you make your decision

original sound - ghostlyjayyy

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