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加密貨幣金融中心出包　誤發28萬枚代幣無法停止！用戶爽領24.8億

▲▼ 去中心化金融（DeFi）平台Compound更新出包 。（圖／翻攝自推特）

▲去中心化金融平台Compound更新出包，誤把28萬枚平台代幣COMP發送給用戶。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

去中心化金融（DeFi）平台Compound更新出包，誤把28萬枚平台代幣COMP發送給用戶，以1日價格做換算，損失金額高達8930萬美元（約新台幣24.8億元）。執行長已證實此事，同時懇求用戶歸還COMP。

Compound是以太坊上的去中心化金融借貸平台，讓用戶能夠以某個利率借入和借出加密貨幣，賺取利息。彭博指出，29日的更新出現漏洞，誤把28萬枚平台代幣COMP發送給用戶，若以1日每枚價格319美元換算，總損失金額達8930萬美元。

Compound執行長萊什納（Robert Leshner）坦言，由於該平台是去中心化，現階段仍需要等待一段時間，目前公司或其他人都無法阻止代幣發送。

在這起事件發生後，萊什納一度透過推特語帶威脅指出，假若用戶不歸還代幣，就要把用戶身分透露給國稅局。如今他也為此道歉，強調開源、去中心化協議等目前都處於起步階段，有很多困難，但每次遇到的問題都能讓系統更加完善。

區塊鏈專家韋巴赫（Kevin Werbach）則認為，儘管此次出包並未危及到用戶資金，但確實顯示，DeFi在被廣泛採用之前，需要找到加強用戶保護措施。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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