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美國新冠病歿數已逾70萬「佔全球14%」　政府急推加強劑盼終結疫情

▲▼美國,新冠,死亡,住院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新冠死亡人數在10月1日突破70萬，且南部的病例也大幅增長，讓醫療系統備受壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情嚴重程度在全球排名第一的美國，死亡人數在10月1日突破了70萬人，約佔全球500萬病逝人數的14%。不過，當地的疫情有降溫趨勢，當局目前正安排長者與高風險族群接種新冠疫苗加強劑，好讓美國能達成每日確診數下降至1萬的目標，並終結疫情。

綜合路透社與美聯社報導，儘管Delta變種病毒為美國帶來的新一波疫情已逐漸放緩，目前因新冠住院的人數也已從9月初的9.3萬人下降至7.5萬人左右，但當地的死亡人數卻在10月1日突破了70萬大關，再度豎起一個令人心碎的里程碑。

美國的死亡人數在過去3.5個月內，從60萬驟升至70萬，且在過去一週中，平均每天有大約2000名新冠患者死亡，相當於今年1月疫情高峰時期的60%。統計顯示，導致死亡人數居高不下的原因是病毒在未接種者間大肆傳播，並導致比波士頓總人口還多的人病逝。

▲▼拜登,新冠加強劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在9月末接種了新冠加強劑，為人民豎起榜樣，鼓勵民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，儘管美國過去一週平均每天只新增了約11.2萬宗確診病例，比之前的病例數少三分之一，但這樣的情形距離美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）所認定的「疫情結束」還很遙遠，因為他曾表示，美國必須讓每日確診數下降至1萬，才能讓疫情真正結束。

為了盡快達到相關目的，當局目前正安排長者及高風險族群接種新冠加強劑，但美國至今仍有約7000萬人完全沒有接種疫苗，讓Delta變種病毒有機可乘。

美國至今累計有逾4350萬人感染了新冠肺炎，病例數和死亡數仍高居世界首位，分別佔了全球總病例數和病歿數的19%和14%，且美國南部部分州的病例也大幅上升，為醫療體系帶來龐大的壓力。

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