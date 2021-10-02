日皇室成煉獄！真子公主罹PTSD　雅子憂鬱、美智子被逼到失語症

▲真子公主與未婚夫小室圭預計於10月26日完婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本皇室1日正式宣布，真子公主與未婚夫小室圭將於26日登記結婚，男方會在隔日直接返美，真子公主則會在日本處理完後續手續後啟程赴美。宮內廳同時也丟下震撼彈表示，自婚事遭到外界反對後，網路上的無差別惡評已經導致真子公主內心大受打擊，因此罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD）。事實上，這已非日本皇室成員首次傳出得心病，就連現任皇后雅子與上皇后美智子，也曾因各種壓力罹患精神疾病。

▲日本真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

陪同出席記者會的精神科醫師表示，真子公主因為那些接連發生在自己、皇室以及小室圭身上的誹謗中傷，變得十分悲觀，難以集中精神，同時出現無力、焦慮等症狀，罹患了「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD）。先前甚至一度拒絕與小室圭召開結婚記者會，因為她認為，「反正不管說什麼，國民還是要罵。」

日本皇室規矩嚴謹，事實上先前就有皇室成員因壓力過大，精神狀況出現問題，除了眾所皆知的皇后雅子，上皇后美智子也曾經因為遭受婆婆欺凌而罹患失語症。

▲日本天皇德仁與皇后雅子。（圖／路透）



皇后雅子在太子妃時期就因為難以適應宮中繁瑣的規矩以及傳宗接代的壓力，導致她罹患適應障礙症，休養治療長達15年都沒有出現在鏡頭前。皇后雅子的父親原為外交官，因此她年少時曾來回於莫斯科、紐約與東京，精通6國語言，甚至先後在哈佛大學、東京大學以及牛津大學等知名學府進修，在進入外務省後，也因能力出色被視為是未來之星。

在某次的歡迎會上，德仁天皇對雅子一見鍾情，隨後便動員一切力量想將雅子追到手，甚至還向雅子父母施壓，最終將雅子娶回家。然而事業成功的雅子嫁進皇室後卻要面對各種繁文縟節以及生子壓力，讓她痛苦不已，最終罹患適應障礙症。

▲▼明仁上皇與美智子上皇后是因網球結緣。（圖／達志影像／美聯社、路透）



身為日清製粉千金的上皇后美智子曾被稱為史上最美的日本皇后，因為某次與當時還是皇太子的明仁上皇進行網球比賽後，被對方看上，隨後在皇室的各種施壓下，最終嫁進皇室。然而儘管美智子出身上流社會，但她依舊是首位嫁進皇室的平民，因此婚後飽受婆婆與宮中隨從霸凌，導致她最終患上失語症。

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