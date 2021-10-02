鎖國18個月！澳洲11月開放邊境旅遊解禁　認可科興、印度版AZ疫苗

▲澳洲政府自2020年3月以來實施嚴格邊境管制，禁止澳洲國人離境。圖為澳洲黃金海岸國際機場（Gold Coast Airport）。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲歷經18個月的「鎖國」邊境防疫後，總理莫里森1日正式宣布，將於11月起分階段開放邊境，解除旅遊禁令。另方面，澳洲也擴大疫苗認可清單，除了現行開放施打的BNT、莫德納及AZ疫苗，印度版AZ（Covishield）和中國科興疫苗均將一併納入。

綜合BBC、路透等外媒報導，澳洲現階段實施的邊境防疫措施相當嚴格，就連澳洲上萬名公民、永久居住者也受到每周入境人數限制，被困在海外。但依據澳洲政府發布的最新邊境防疫鬆綁規定，首波將開放澳洲國人離境，第二波為准許外籍旅客入境。

莫里森說明，首波防疫鬆綁措施將於11月啟動，到時候完整接種疫苗的澳洲國人結束海外旅遊返國時，進行居家隔離7天即可，而未完整接種疫苗的人必須在飯店進行14天隔離。

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

然而受到Delta病毒影響，首都坎培拉以及雪梨、墨爾本等大城市疫情仍舊嚴峻，截至目前已封城數周。不過各地疫苗接種率也因Delta病毒蔓延快速上升，雪梨所在的新南威爾斯州將在未來數周成為澳洲第一個疫苗接種率達80%的州，而墨爾本所在的維多利亞州緊追在後。

為了支持邊境重新開放並讓更多澳洲國人返家，澳洲政府也擴大疫苗認可清單，除了現行施打的BNT、莫德納以及AZ疫苗外，印度版AZ（Covishield）以及中國科興疫苗也將納入。另據南華早報形容，澳洲把科興、Covishield納入疫苗認可清單的政策，為外籍旅客、留學生入境鋪平道路。

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