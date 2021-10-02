2714年「時空旅行者」警告：將有比新冠可怕疾病出現

▲來自2714年的「時空旅行者」9月30日又拋出震撼彈。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

一位來自2714年的「時空旅行者」9月30日發出訊息，警告我們另一場大流行疾病將在約40年後發生，而且將比Covid-19更糟糕。

根據《鏡報》報導，這名旅行者艾瑞（Aery Yormany）以某種方式，設法將他的警告資訊上傳到現今的影音平台TikTok上，在平台上他以「@aesthetictimewarper」的帳號分享影片。他透露，在2061年，一種「人造病毒」將被創造出來，地球上的每個人都被感染了，該種病毒導致30%的死亡率，成為「歷史上最糟糕的」。

艾瑞接著說，「人造雲」將為地球披上一整年的外衣，而我們現在所處的時代，將因為接下來的事情而被稱為「大重置」。影片中艾瑞表示，21世紀將被稱為「大重置」，並舉例向網友解釋。

▲「時空旅行者」表示，在2061年一種死亡率30%的人造病毒將被創造出來。（圖／翻攝自TikTok／@aesthetictimewarper）

首先，在2029年，大清洗成為現實，每5年1次，所有的犯罪都是合法的，為期1週；2043年，一個人造的「雲」被創造出來，連續1年覆蓋整個地球；2061年，一種人造病毒被創造出來，每個人都感染了該病毒，死亡率為30%，是歷史上最糟糕的大流行病。

此外，艾瑞還製作一支標題為「Covid-19何時結束？」的影片，並在影片中回答了關於目前大流行病的常見問題，他表示，這個疾病很長一段時間內都不會結束，「Covid-19將變得更糟，接著會變得更好，它將在1天內上升到超過100萬個病例，而疫苗並不能影響它的侵襲。它最終會和流感一樣，有一個季節，每年都會出現。」

該支影片以超過100萬次的流覽量走紅，同時還有34000個贊和1000多條評論。網友紛紛留言表示，「所以我們將不得不每年都接種疫苗？」、「我一直在說它會像流感一樣，永遠不會真正消失，我們的身體會適應戰鬥，就像他們對流感所做的那樣。」

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