慘！委內瑞拉貨幣「直接砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

▲委內瑞拉新版的5元紙鈔。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

位於南美洲的委內瑞拉（Venezuela）長年惡性通膨，政府宣布將國家貨幣玻利瓦（bolivar）的面額，直接「砍掉6個零」，讓100萬的玻利瓦變成1玻利瓦，以對抗惡性通膨。不過，13年來委內瑞拉已經第3次「刪零」，共計砍掉14個零了。

據《彭博社》報導，委內瑞拉宣布自當地10月1日起使用新版本貨幣，包含紙鈔和硬幣，以挽救多年不見好轉的惡性通膨，人民的戶頭也將進行調整，以反映新的總額；記帳卡、信用卡消費將更加容易，而消費金額多的店家將被迫改為多次交易。

委內瑞拉已故前總統查維茲（Hugo Chavez）在2008年時，就已經將貨幣刪掉3個零，而接任的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）又在2018年刪過5個零，如今玻利瓦再度刪掉6個零，已成為南美洲「刪零冠軍」。報導指出，委內瑞拉的惡性通貨膨脹率已從 2019年的逾300,000％，減緩至每年2,146％。

但是在玻利瓦方面，100萬元的玻利瓦爾（價值約 0.23 美元）將被1元玻利瓦爾取代，按官方匯率計算，1美元可兌換約4.2的玻利瓦爾，而不是420萬玻利瓦爾。

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