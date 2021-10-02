日本新首相親台派？岸田文雄1資歷露餡：曾任「日中友好協會」會長

▲岸田文雄當選自民黨新任黨魁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨新任黨魁岸田文雄即將成為下一任首相，而這位新任領導人的立場也引發台灣民眾關注。不過在這次選戰中改走抗中路線的岸田文雄，其實曾經擔任「廣島縣日本中國友好協會」的會長一職，該協會的官網至今都還掛著岸田文雄的照片。

根據「廣島縣日本中國友好協會」官網，該協會1950年10月1日創立，是日本歷史最悠久的的友好協會之一，其成立目的為推進日本與中國間的「相互理解」、「友好」以及「和平」，並持續交流至今，期間曾多次接待中國參訪團。儘管2006年曾經因會員普遍年紀偏高而暫停運作，但2012年又再度恢復營運。

▲根據該協會官網顯示，岸田文雄為會長。（圖／廣島縣日本中國友好協會官網）



作為會長的岸田文雄則是在官網的「會長的話」中寫道，「廣島縣日中友好協會會促進日本人與中國人的友好往來，並構築相互理解的環境，並且在不要再度引發戰爭的和平理念下持續運作。」

事實上，岸田文雄是被日媒視為自民黨內部親中勢力的「宏池會」會長，而他本人則是溫和鴿派，在此次選舉中對台立場有些許改變。隨著抗中親台的浪潮襲來，他也主張上任後將會成立跨部會小組來因應中國相關議題。

岸田文雄9月29日在自民黨選舉決選中以257票取得勝利，成功當選自民黨新任黨魁。而日本也即將於4日舉辦首相指名選舉，由於自民黨在國會取得多數席次，因此自民黨魁岸田文雄將無懸念成為第100屆首相。

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