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中國對台侵略威脅　美副防長：有強大能力遏制

▲▼希克斯（Kathleen Hicks）將成為首名任職五角大廈第2高位的女性。（圖／翻攝推特／@kath_hicks）

▲美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（圖／翻攝推特／@kath_hicks）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國國防部副部長希克斯今天談到中國對台侵略威脅時表示，美軍對此密切監測，並在區域內擁有強大能力遏制這類潛在威脅。她也重申美方對強化台灣自我防衛的承諾。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）今天出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）視訊對話時，被問及對中國對台侵略威脅的看法。她表示，美軍對此密切監測，夏威夷印太司令部天天注意。美軍在此區域擁有強大能力，能遏制這類潛在威脅。

她也重申，美國與台灣維持良好關係，自1970年代以來，美方維持對台承諾。其中的核心是協助台灣提高自我防衛能力，台灣維持有效自我防衛能力將能改變中國的威嚇算計。台灣是具有包括半導體產業先進經濟的民主政體，對於透過台灣自我防衛以確保民主繁榮是美方利益所在，美國也與全球各地夥伴密切合作。

在談到美、英、澳甫成立的三方戰略聯盟AUKUS提及的核潛艦協議，希克斯指出，中國正以驚人的速度提升自我能力，包括海下能力，以擴大地理勢力並阻絕包括美國、日本、關島，以及澳洲等其他利益方的能力範圍。

對於協議達成，她表示這表明此區域、西太平洋地區的觀點正在轉變，歐洲面對中國嚴峻挑戰的立場出現變化，中國國家主席習近平的言辭與實質能力同樣具有侵略性，中國的意圖逐漸清晰，也看到中國能力增強，「許多地方都亮起警燈，澳洲是其中之一」。

 

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