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曾簽一帶一路協議　義大利對中國態度冷卻

▲▼義大利總理德拉吉（Mario Draghi）。（圖／路透）

▲義大利總理德拉吉（Mario Draghi）現在對中國也十分冷淡。（圖／路透）

中央社羅馬1日綜合外電報導

義大利曾經與中國簽署一帶一路備忘錄，成為第一個擁抱一帶一路的歐盟創始國和G7成員國，但在安全危機和國內憎惡氣氛升高下，義大利對中國的熱情迅速消退。

2019年3月21日，中國國家主席習近平抵達義大利羅馬，簽署一帶一路倡議（BRI）協議。習近平在500名高階政治與經濟領導人簇擁下，享受高規格接待。他的名字出現在將近30份合作諒解備忘錄（MOU）上，象徵中國資金即將湧入義大利。

身為第一個擁抱一帶一路的七大工業國集團（G7）成員國，羅馬不理會來自美國與歐洲盟國的尖銳批評。從港口城市的里雅斯特（Trieste）到羅馬的政商界人物，無不追捧中國承諾的200億歐元基礎建設投資，期待看到中國充滿「義大利製」商品。

時任義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）在簽署倡議時說：「義大利贏了，義大利企業也贏了。」

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在2018到2019年的第一任政府期間，迪馬尤和他所屬政黨「五星運動」（5 Star Movement）是義大利強力向中國示好的關鍵推手。但現在，經歷了2年半與2任聯合政府之後，義大利的態度已經截然不同。

雖然德拉吉（Mario Draghi）政府成員許多都是老面孔，對中國的態度卻更冷淡，政府有了不同的算計。

義大利今年春天否決了2項中國重要投資，6月又支持北大西洋公約組織（NATO）公報，稱「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰」。

義大利外長把話說得更白：「義大利是中國的強大貿易夥伴，雙方有長遠關係，但這不影響我們與美國和北約（NATO）之間的關係。」這位外長就是迪馬尤。

義大利的新路線，是多項國內與國際因素交互影響的結果。

歐洲國家中，義大利大眾對於中國的負面觀感極強，大多來自對國內中國人族群的反感。

義大利境內約有30多萬中國人，是歐洲最大據點之一。中國人多居住於義大利的威尼托大區（Veneto）、 倫巴底大區（Lombardy）和托斯卡尼（Tuscany）等地。

許多義大利人厭惡中國人經營的次經濟威脅義大利本土勞工、中小企業，以及所謂「義大利式生活方式」。就像一名競爭對手曾說過，「義大利製，指的是義大利人製！」

國內因素雖然重要，仍不足以解釋義大利對中國的態度驟變，重要的是盟國的立場，導致義大利「棄中轉歐」，對中國態度冷卻。

歐盟27個經濟體是彼此的最大貿易與投資夥伴。雖然在歐盟「共享主權」（pooled sovereignty）下，許多權力都上繳給布魯塞爾，各國仍保有監管外國投資的權力。

這導致拼湊政策，或根本沒有。截至2017年，歐盟成員國有近半數沒有「外國直接投資監控架構」，布魯塞爾也沒有。

不過歐盟對中國的經濟政策立場轉趨強硬。在2017到2018年間，歐盟執委會、歐洲議會以及幾乎所有歐盟成員國大使，都批判中國的一帶一路政策，以及當中失衡的貿易與投資協議。

直到2020年，外國直接投資（FDI）審查機制終於到位。這個機制判定那些產業必須嚴加限制，包括重要的基礎建設、科技、能源等。

布魯塞爾首次發布針對歐盟以外的外國投資綜合報告。報告揭露，中國夥伴在2007年僅控制5000家企業，但在2017年增至2萬8000多家。

在新的審查機制下，歐盟雖然依舊無法對成員國加以限制，卻能合法展現歐盟對中國投資的關心，強化基於安全和「公共秩序」的各種關切。

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