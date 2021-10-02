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菲律賓拳王帕奎奧登記參選總統　副手有個台裔兒媳

▲▼菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）。（圖／路透）

▲菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）登記角逐總統。（圖／路透）

中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電

菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao，又譯巴喬）1日正式登記角逐下屆總統，搭檔的副總統參選人艾天薩同時亮相。艾天薩曾擔任首都馬尼拉市長，長子金．艾天薩的妻子在菲律賓出生長大，但父母是台灣人。

42歲的帕奎奧現任菲國參議員，是世界拳壇唯一曾奪下8個量級冠軍腰帶者，生涯戰績62勝8負2和。

他來自單親家庭，家中有5個兄弟姐妹。因家貧失學後，巴喬14歲從家鄉來到馬尼拉，展開拳擊生涯；「沒有拳賽時就當建築工人，一天賺4美元（約新台幣111元）」，一路奮發下，終於成為有「國家之拳」美譽的菲律賓英雄。

帕奎奧出身菲國南部聖托斯將軍市（General Santos），他和家族勢力在南部大城納卯市（Davao）的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年以來一直是政治盟友。杜特蒂2016年5月曾說：「即使他不在我的（總統競選）陣營，也請支持巴喬。他是我的朋友。我們都來自民答那峨島。」

不過，今年5月以來，隨著帕奎奧參選下屆總統的態度越加明朗，以及對杜特蒂抨擊炮火越來越猛烈，雙方關係變調，兩人隸屬的執政黨也分裂為巴喬和杜特蒂人馬兩支派系。

帕奎奧5月初表示，杜特蒂如今對南海議題的主張不如2016年競選總統時強硬，「他應該延續我們的強硬立場，中國才會尊重我們」。

他6月又說，「我堅信我的聲明反映多數菲律賓人的看法」，「我是個為了捍衛已經被裁定是我們的正當權利（南海仲裁）而發聲的菲律賓人」。

杜特蒂上任後，一改前任多位菲國總統與華府結盟的態度，開始跟北京交好，並多次重申，他無力要求中國遵守南海仲裁結果，也承擔不起與北京兵戎相見，在南海議題上，只能透過外交努力維護菲國權利。

雖然帕奎奧和杜特蒂已經撕破臉，但兩人對許多政治議題立場相差無幾。

舉例來說，帕奎奧曾在參議院提案，希望立法對涉及毒品的重大犯罪者處以死刑及加重刑罰。同志議題方面，杜特蒂曾用同性戀性向辱罵他人；帕奎奧則曾說，連動物都知道不跟同性交配，「如果男性跟男性、女性跟女性成為伴侶，他們比動物還不如」，引爆同志族群怒火，還因此丟了運動品牌耐吉（Nike）代言。

由於兩人支持者政治光譜相近，一般認為，帕奎奧與杜特蒂決裂，在明年5月總統大選中，對反對陣營是有利因素。

▲▼帕奎奧2022年競選副手揭曉，是80歲的眾議院副議長艾天薩（Lito Atienza）。（圖／路透）

▲帕奎奧2022年競選副手揭曉，是80歲的眾議院副議長艾天薩（Lito Atienza）。（圖／路透）

另一方面，帕奎奧選擇的2022年競選副手今天揭曉，是80歲的眾議院副議長艾天薩（Lito Atienza）。

艾天薩曾擔任馬尼拉市長達9年，在前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）任內曾接任環境部長，政治資歷豐富。

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任，且正副元首由人民分別投票選出。 艾天薩家族不僅涉足政壇，他的長子金．艾天薩（Kim Atienza）曾任馬尼拉市議員，身兼氣象主播和電視主持人等多職；另一個兒子阿諾德．艾天薩（Arnold Atienza）曾在亞洲跆拳道錦標賽奪金，現任資通訊科技部（DICT）次長。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，金．艾天薩的妻子費莉西亞（Felicia Hung Atienza）在菲律賓出生長大，父母是台灣人，且西班牙文、英文、中文流利。

今年5月，電影「玩命關頭9」演員約翰希南指台灣是國家，引發中國網友不滿後道歉。對此，金．艾天薩曾推文表示：「我太太是台灣人，我小孩是混血。他們有個國家叫台灣。」獲得1萬4700多名網友按讚。

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