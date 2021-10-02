「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手　傳奇賞金獵人有頭緒了！

▲美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）凶殺案，在西方國家相當引發關注。（圖／翻攝自IG／gabspetito）

記者林彥臣／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）辭去工作，開心與23歲未婚夫開著露營車跨州旅行，卻陳屍懷俄明州的國家公園內，並且確認遭到他殺，其未婚夫勞德里（Brian Laundrie）則從9月14日消失至今。美國的傳奇通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）宣布參與緝凶，並且已有了初步的頭緒。

綜合外媒報導，今年68歲的查普曼是美國的實境秀明星，也是通緝犯賞金獵人，在推特上發文指出，已動身前往佛羅里達州的皮尼拉斯郡 （Pinellas County） ，這裡人煙稀少，是勞德里最有可能藏身的地點，。

有網友質疑，勞德里可能已經畏罪自殺了，查普曼則推測，勞德里並沒有畏罪自殺，並且有信心在短時間內抓到他。

▲美國通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）參與網紅命案緝凶。（圖／翻攝Duane Dog Chapman Twitter）



查普曼已在當地建立臨時基地，索托堡公園（Fort De Soto Park）為搜索中心， FBI則是持續搜索勞德里位在佛州北港（North Port）的住家及附近占地25,000英畝的區域，兩地相距116公里，雙方判斷的地點有滿大的出入。

查普曼曾靠一己之力，前往墨西哥逮捕化妝品巨頭蜜絲佛陀曾孫，同時也是連續性侵犯的拉斯特（Andrew Luster）從此聲名大噪，成為警方犯罪顧問，也在2004年主持了自己的實境秀節目《Dog the Bounty Hunter》，紀錄捉拿通緝犯的心路歷程。

但是查普曼本身也有多項前科，包括曾在1976年因一級謀殺罪，遭判5年有期徒刑，並導致終身不得入境英國。

▲裴蒂托的未婚夫勞德里（Brian Laundrie），案發之後也下落不明。（圖／路透）



裴蒂托和勞德里訂婚後，在6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，在9月11日勞德里卻獨自返家，而裴蒂托的家人在8月30日收到最後一封訊息後，她就離奇失蹤，警方最後在懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）尋獲其屍體，初步研判是他殺。

案發後勞德里被列為利害關係人，一度拒絕配合調查，還聘請一名律師，但就在幾天後也宣告失蹤，他的家人也說已經好幾天沒看到他，讓全案更添離奇，FBI則在23日以盜刷他人信用卡為由，對勞德里發出通緝令。

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