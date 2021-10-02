　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手　傳奇賞金獵人有頭緒了！

▲▼美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle

▲美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）凶殺案，在西方國家相當引發關注。（圖／翻攝自IG／gabspetito） 

記者林彥臣／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）辭去工作，開心與23歲未婚夫開著露營車跨州旅行，卻陳屍懷俄明州的國家公園內，並且確認遭到他殺，其未婚夫勞德里（Brian Laundrie）則從9月14日消失至今。美國的傳奇通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）宣布參與緝凶，並且已有了初步的頭緒。

綜合外媒報導，今年68歲的查普曼是美國的實境秀明星，也是通緝犯賞金獵人，在推特上發文指出，已動身前往佛羅里達州的皮尼拉斯郡 （Pinellas County） ，這裡人煙稀少，是勞德里最有可能藏身的地點，。

有網友質疑，勞德里可能已經畏罪自殺了，查普曼則推測，勞德里並沒有畏罪自殺，並且有信心在短時間內抓到他。

▲▼美國通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）參與網紅命案緝凶。（圖／翻攝Duane Dog Chapman Twitter）

▲美國通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）參與網紅命案緝凶。（圖／翻攝Duane Dog Chapman Twitter）

查普曼已在當地建立臨時基地，索托堡公園（Fort De Soto Park）為搜索中心， FBI則是持續搜索勞德里位在佛州北港（North Port）的住家及附近占地25,000英畝的區域，兩地相距116公里，雙方判斷的地點有滿大的出入。

查普曼曾靠一己之力，前往墨西哥逮捕化妝品巨頭蜜絲佛陀曾孫，同時也是連續性侵犯的拉斯特（Andrew Luster）從此聲名大噪，成為警方犯罪顧問，也在2004年主持了自己的實境秀節目《Dog the Bounty Hunter》，紀錄捉拿通緝犯的心路歷程。

但是查普曼本身也有多項前科，包括曾在1976年因一級謀殺罪，遭判5年有期徒刑，並導致終身不得入境英國。

▲▼美國22歲YouTuber裴蒂托的遺體疑似被尋獲。（圖／路透）

▲裴蒂托的未婚夫勞德里（Brian Laundrie），案發之後也下落不明。（圖／路透）

裴蒂托和勞德里訂婚後，在6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，在9月11日勞德里卻獨自返家，而裴蒂托的家人在8月30日收到最後一封訊息後，她就離奇失蹤，警方最後在懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）尋獲其屍體，初步研判是他殺。

案發後勞德里被列為利害關係人，一度拒絕配合調查，還聘請一名律師，但就在幾天後也宣告失蹤，他的家人也說已經好幾天沒看到他，讓全案更添離奇，FBI則在23日以盜刷他人信用卡為由，對勞德里發出通緝令。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
水彈來襲半台灣濕變天！太平洋大爆發「颱風再起」賈新興：雨異常
末日凶兆？上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　驚恐目擊遍地屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾簽一帶一路協議　義大利對中國態度冷卻

法連續性侵殺人犯「逃亡35年」落網前身亡　身分竟是前憲兵+警察

菲律賓拳王帕奎奧登記參選總統　副手有個台裔兒媳

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手　傳奇賞金獵人有頭緒了！

OL針灸遭老醫師性侵！身體插針不能動　遭「不明棒狀物」刺激失身

AIDA比賽結果曝光！官網「國籍Taiwan」　亞洲選手最佳成績

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落！民眾憂末日凶兆　驚恐目擊遍地屍

默克「新冠口服藥」可降低50%重症　提前結束三期試驗拚美國EUA

委內瑞拉貨幣面額「砍掉6個零」　百萬紙鈔變成新台幣7元

菲拳王帕奎奧退休「接受更強大的挑戰」　競選明年總統

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

花蓮飯店倒塌！騎士1秒神閃避　承包商聲明曝「元兇」：有龜裂

曾簽一帶一路協議　義大利對中國態度冷卻

法連續性侵殺人犯「逃亡35年」落網前身亡　身分竟是前憲兵+警察

菲律賓拳王帕奎奧登記參選總統　副手有個台裔兒媳

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手　傳奇賞金獵人有頭緒了！

OL針灸遭老醫師性侵！身體插針不能動　遭「不明棒狀物」刺激失身

AIDA比賽結果曝光！官網「國籍Taiwan」　亞洲選手最佳成績

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落！民眾憂末日凶兆　驚恐目擊遍地屍

默克「新冠口服藥」可降低50%重症　提前結束三期試驗拚美國EUA

委內瑞拉貨幣面額「砍掉6個零」　百萬紙鈔變成新台幣7元

菲拳王帕奎奧退休「接受更強大的挑戰」　競選明年總統

寶可夢玩到摩鐵…律師吃社區人妻「不倫下午茶」　夫看對話噴綠光

拉丁天后始祖揭創傷　9歲遭師性虐「這是我唯一感到愧疚的事…」

曾簽一帶一路協議　義大利對中國態度冷卻

法連續性侵殺人犯「逃亡35年」落網前身亡　身分竟是前憲兵+警察

Toyz被小藥頭抖出！　幫忙販毒身分曝光是「現役軍人」

菲律賓拳王帕奎奧登記參選總統　副手有個台裔兒媳

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手　傳奇賞金獵人有頭緒了！

OL針灸遭老醫師性侵！身體插針不能動　遭「不明棒狀物」刺激失身

第十輪加開BNT給3大類人！上班族「又被插隊」哭了：台灣最低的

【司法官評鑑2】司法官言行不檢一籮筐　「情節重大」才能送評鑑

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

國際熱門新聞

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　網憂末日凶兆

小王是好兄弟　男討6萬元頂讓妻子

委內瑞拉貨幣砍6個零　百萬紙鈔變成新台幣7元

AIDA比賽結果曝光！官網國籍Taiwan　締造亞洲最佳成績

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

OL針灸遭老醫師性侵　身體插針不能動

默克新冠口服藥可降低50%重症　提前結束三期拚EUA

14歲少女用離子夾　濕頭髮致命1點觸電亡

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手

媽逼7歲兒付房租給她　網友吵翻了

透視裝女神頂渾圓2球幫加油　老司機暴動

連續性侵殺人犯逃35年　落網前夕身亡...身分曝光

更多熱門

相關新聞

默克新冠口服藥可降低50%重症　提前結束三期拚EUA

默克新冠口服藥可降低50%重症　提前結束三期拚EUA

美國默克藥廠（默沙東，Merck）1日公布的臨床試驗期中結果顯示，實驗性的新冠口服藥物莫奈拉韋（暫譯molnupiravir），可降低50%的死亡或重症住院機率，由於實驗取得了積極性的結果，所以在外部監測員的建議下，提前終止第三期試驗，盡快尋求美國的緊急授權（EUA）。

辣妹扮狗咬球賣萌　年收破2700萬

辣妹扮狗咬球賣萌　年收破2700萬

3歲兒曝前世記憶　被車輾死又變嬰兒

3歲兒曝前世記憶　被車輾死又變嬰兒

台海穩定越來越靠自己

台海穩定越來越靠自己

食神網紅喊4500元收購五倍券　經部：收購來的五倍券無法兌領

食神網紅喊4500元收購五倍券　經部：收購來的五倍券無法兌領

關鍵字：

網紅YouTuber美國失蹤Gabrielle "Gabby" PetitoDuane Lee Chapman北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

快訊／Toyz頻道突更新

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

智商最高的TOP 3星座！

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

太平洋爆發颱風再起　賈新興：雨異常多

上百烏鴉「集體暴斃」離奇墜落　網憂末日凶兆

一堆人都做過！沐浴乳、洗髮精「加水繼續用」超可怕

影后甄珍爆開顱手術！　林青霞「還原跌倒現場」

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

《魷魚遊戲》阿里是印度婆羅門階級　超狂背景曝光「合作皆大咖」

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

楊丞琳賀陸國慶被讚「根正苗紅」　鬼鬼樂喊：祖國昌盛！

更多

最夯影音

更多
花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面