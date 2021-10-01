默克「新冠口服藥」可降低50%重症　提前結束三期試驗拚美國EUA

▲默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國默克藥廠（默沙東，Merck）1日公布的臨床試驗期中結果顯示，實驗性的新冠口服藥物莫奈拉韋（暫譯molnupiravir），可降低50%的死亡或重症住院機率，由於實驗取得了積極性的結果，所以在外部監測員的建議下，提前終止第三期試驗，盡快尋求美國的緊急授權（EUA）。

根據《路透社》報導，莫奈拉韋主要是透過將錯誤的遺傳密碼，傳遞給病毒，如果獲得授權，這將是首款針對新冠肺炎的口服藥。

目前包括輝瑞與瑞士藥廠羅氏（ROG.S）在內的競爭對手，都競相研發新冠肺炎的口服藥物，但是到目前為止，還是只有必須透過靜脈注射的「雞尾酒療法」被批准使用於住院的新冠肺炎患者。

默克對 775 名患者進行的一項研究中的中期分析發現，服用莫奈拉韋的患者中，有 7.3% 住院或在治療後 29 天死亡，同樣情況在安慰劑組則有 14.1%，莫奈拉韋組無直接死亡病例，但安慰劑組有 8 例死亡病例。

這項研究計畫從世界各地招募試驗者，招募出現症狀5天內輕症到中症的患者，所有患者至少有一項危險因素，例如肥胖或年齡較大，試驗期間每12小時服藥一次，為期5天。

▲莫奈拉韋對Delta病毒也有療效。（示意圖／CFP）



默克公司表示，根據病毒的基因定序表明，莫奈拉韋對所有的變種病毒都有效，包括高度傳播的 Delta變種病毒，安慰劑組和莫奈拉韋組的不良事件發生率差不多。但是沒有提供詳細的副作用訊息。

默克公司指出，數據顯示，莫奈拉韋無法引發人體細胞發生基因變化，但參與其試驗的男性必須避免異性性交或同意使用避孕措施，生育年齡女性試驗期間不能懷孕，也必須使用避孕措施。

默克表示，預計到 2021 年底將生產 可供1000 萬個療程的劑量，明年還會有更多劑量，之前已經與美國政府簽訂合約，以每單位療程 700 美元（約新台幣19000）的價格供應 170 萬劑。

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