《魷魚遊戲》竟暗藏身世秘密！他爆「老人是男主親爸」　10大關鍵曝光

▲《魷魚遊戲》吳一男很有可能是主角成奇勳的生父。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／編譯

知名影視串流平台Netflix推出的韓國影集《魷魚遊戲》在全球獲得好評，登上多國點擊排行冠軍，其中患有腦瘤的「001號老人」吳一男成為反轉最終劇情的要角。南韓一名Youtuber就指出多個疑點，包括男主角成奇勳（李政宰飾）從未提到與父親的記憶，以此推測吳一男其實可能就是成奇勳的生父。

根據南韓網媒《Insight》報導，南韓Youtber「민호타우르스」平常擅長分析包括南韓在內等各國影視作品，他在近期的影片中從《魷魚遊戲》劇中出現的種種疑點進行大膽推敲，認為晚景淒涼、沒有任何一名家人送終的001號老人吳一男，其實就是成奇勳的親生父親，只是礙於發展投資事業，始終無法相認。

該名Youtuber指出，當劇情進入第2集時，遊戲最終因為吳一男投下最後一票而被迫中斷，所有參賽者也被迫回歸原來的日常生活，成奇勳也回到位於首爾市道峰區雙門洞的住處，當他坐在住處附近超商飲酒時，巧遇001號老人吳一男時，對方向他表示，「我有認識的人住附近，我現在沒地方去，所以暫時借住他那，看來我們很有緣！」

註：從該段韓文對話，吳一男向成奇勳表示，「이 근처에 아는 사람이 있어. 근데 내가 갈데가 올데가 없어서, 잠깐 "신세를 지고 있어"」，其中一個慣用句「신세를 지고 있어」，雖然劇中翻譯為「暫時借住」，但其實該慣用句在韓文辭典的原意被解釋為，「獲得他人幫助、或造成他人麻煩」

▲▼成奇勳在超商喝酒時巧遇001號老人吳一男。（圖／翻攝自Netflix）

Youtuber也點出重要關鍵，認為對話中的慣用句在解釋上並不一定代表「獲他人提供住所」，可能還隱含著在心靈深處虧欠他人一份情之意。至於那個人是誰，很有可能是成奇勳與成奇勳的母親。

Youtuber分析，「其實在劇中，主角成奇勳從未提起他的父親，就算他的父親已經去世，卻連一張照片都沒有，而成其勳也從未回想起年幼時與父親玩耍的記憶。至於老人吳一男，則在打彈珠遊戲，看見遊戲進行地點居然與自己過去所居住的社區長得異常相似時，表現出興奮神情，且他還特別提到，『以前我和我老婆、兒子住在這棟屋子。』」

Youtuber推測，劇中成奇勳的年齡為47歲，很可能是年幼時父子兩人便已分開，才會讓雙方無法認出彼此，「吳一男死前晚景淒涼，可能臨終前連一位願意來探視的家人都沒有，如果他還有家人，死前可能就不會那麼淒涼了吧。」

▲成奇勳母親提款卡上的持卡人姓名為OH MAL-SOON。（圖／翻攝自Youtube@민호타우르스）

另外，成奇勳在第1集出場時曾拿母親的金融卡至銀行前提款，準備領錢當作賽馬時的賭注。Youtuber眼尖發現，金融卡的持卡人英文姓名為OH MAL-SOON，英韓發音轉換時則為吳末順（오말순），其實正意外與老人吳一男同姓。

他分析，早年韓國法律規定「同姓同本（祖籍、籍貫）」不能結婚，而本劇上架前已在海外進行許多宣傳工作，此設定可能是考量海外觀眾而提供的線索，因為除了韓國，許多國家的女性在結婚後會在姓名冠上丈夫的姓氏。

其他還有許多隱藏細節暗示吳一男其實就是成奇勳的生父，像是吳一男在玩彈珠遊戲時表示，他兒子的生日在「這個月」24日，而成奇勳在第1集拿著母親金融卡提款時，曾輸入自己的生日（0426）而無法領錢，直到輸入女兒生日（0608）才能成功提款。

他表示，可以從這推敲魷魚遊戲的背景時間為6月，因此吳一男兒子生日為6月24日，若將數字從後往前記，可以發現變成「426」，恰巧與成奇勳的生日不謀而合，且都有數字4、2、6，考慮到吳一男患有老人癡呆、記憶朦朧，加上早年便拋妻棄子離家，是很有可能發生「記錯兒子生日」的情況。

▲吳一男記憶中兒子的生日、成奇勳的生日皆有驚人的數字巧合。（圖／翻攝自Youtube@민호타우르스）

劇中有片段呈現，當成奇勳在參與遊戲領取牛奶時，曾向主辦方表示自己幼時喝純牛奶會腹瀉，希望能換成巧克力牛奶。吳一男在參賽時已患老人癡呆（或假裝成老人癡呆），然而他卻有意無意向成奇勳透露過去的故事，包括曾出手打過不敢喝純牛奶的兒子、兒子的生日、忘記將生日禮物送給兒子，這其實是裝傻的吳一男不斷向成奇勳暗示，「我是你親生父親！」

最後，成奇勳在第1集時因為欠債，只能用剩下的錢玩娃娃機，將取得的物品當作送給女兒的生日禮物，然而女兒打開一看時卻發現，是外型酷似手槍的打火機，對此似乎不太滿意；而吳一男曾向成奇勳透露，他原本要送機器人給兒子當作生日禮物，然而卻因為忘記而最後什麼都沒送。其實，這段劇情就顯示吳一男與成奇勳是遺傳的「父子天性」。

▲《魷魚遊戲》劇中暗藏許多細節，暗示吳一男是主角成奇勳的父親。（圖／Netflix提供）

至於為何吳一男會做出拋棄家人的選擇？Youtuber分析，「他可能是為了能成功，才選擇拋下家人、遠走高飛。他選擇了只重視勝負與遊戲的人生，家人對他而言只是絆腳石，因此他可能認為犧牲家人是無可避免的選擇，這也印證最終他所說的，『屬於心靈上的虧欠』。」

而成奇勳在劇終前，也選擇放棄搭上飛往美國探視女兒的班機，準備計畫參加下一屆魷魚遊戲。其實，這也代表著成奇勳遺傳到父親吳一男的基因，只要條件成熟、且有其必要性，隨時都能做出拋下家人的選擇，這一點與吳一男極為類似。

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