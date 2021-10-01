　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颱風「蒲公英」逼近日本！東京狂風暴雨　伊豆群島屋頂被吹翻

▲▼第16號颱風「蒲公英」襲日。（圖／達志影像／美聯社）

▲第16號颱風「蒲公英」襲日，東京颳起強風。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

今年第16號颱風「蒲公英」目前位置在日千葉縣東南方260公里海面上，並持續朝東北方前進，預計整個關東地區都會受到影響，須嚴防暴風雨豪大雨。

根據日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，日本時間1日下午4時，蒲公英中心位置在千葉縣銚子市東南方260公里的海面上，以每小時35公里的速度持續朝東北方移動；中心最大風速為每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。

在這段時間哩，伊豆群島、千葉縣的大範圍，以及神奈川縣、茨城縣、東京灣的部分範圍已進入蒲公英的暴風圈，須嚴防暴風雨豪大雨。尤其伊豆群島的伊豆大島在過去24小時已測得260毫米的降雨，千葉縣勝浦市雨量也達244.5毫米，發生土石流的機率非常高。

從推特曝光的影片可以看到，部分地區已經開始颳起強風，海邊也出現大浪，氣象廳指出，蒲公英的暴風圈與強風範圍廣大，即使距離颱風眼較遠，也可能因強風暴雨發生災害，呼籲民眾待在安全的場所，在屋內也要遠離玻璃窗，隨時關注最新資訊。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
《魷魚遊戲》藏身世秘密！「老人是男主親爸」　10大關鍵曝光
快訊／飯店倒塌驚傳「騎士路過遭壓」！人找到了
急尋黑轎車！飯店倒塌前猛踩煞車　求行車紀錄器還原現場
快訊／高雄女頂樓墜落　當場死亡
辣妹「全職扮狗」咬球　年收破2700萬！
拳擊女王陳念琴罹癌！　頭髮掉光訓練一半想吐
漫波飯店拆除時突倒塌！　可能原因曝光
飯店突倒疑「見狂奔人影」！　下秒遭吞噬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

漫波飯店倒塌！南韓也有拆遷大樓「驚悚垮下」　活埋公車9死8傷

《魷魚遊戲》竟暗藏身世秘密！他爆「老人竟是男主親爸」　10大關鍵曝光

妻子要帶2小孩離開他　冷血爸怒搶「6個月女兒」丟地下爆頭摔死

辣妹「全職扮狗」年收破2700萬！緊身衣透出S曲線　咬球球趴地賣萌

展示車3F墜落「壓毀櫃台」瞬間曝光！　2女員工慘被砸趴

日本首例上路！　埼玉縣電扶梯「禁止單側通行」今起實施

颱風「蒲公英」逼近日本！東京狂風暴雨　伊豆群島屋頂被吹翻

日本召回163萬劑「金屬物污染」莫德納　調查曝：人為疏失造成

抖音挑戰吞23顆磁力珠　6歲女嘔吐48小時「腸道被撕裂」差點喪命

前世記憶是真的？　3歲孩曝上輩子「被車輾死」又變回嬰兒

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

漫波飯店倒塌！南韓也有拆遷大樓「驚悚垮下」　活埋公車9死8傷

《魷魚遊戲》竟暗藏身世秘密！他爆「老人竟是男主親爸」　10大關鍵曝光

妻子要帶2小孩離開他　冷血爸怒搶「6個月女兒」丟地下爆頭摔死

辣妹「全職扮狗」年收破2700萬！緊身衣透出S曲線　咬球球趴地賣萌

展示車3F墜落「壓毀櫃台」瞬間曝光！　2女員工慘被砸趴

日本首例上路！　埼玉縣電扶梯「禁止單側通行」今起實施

颱風「蒲公英」逼近日本！東京狂風暴雨　伊豆群島屋頂被吹翻

日本召回163萬劑「金屬物污染」莫德納　調查曝：人為疏失造成

抖音挑戰吞23顆磁力珠　6歲女嘔吐48小時「腸道被撕裂」差點喪命

前世記憶是真的？　3歲孩曝上輩子「被車輾死」又變回嬰兒

中職9月投打MVP　鄭凱文、朱育賢生涯二度獲獎

高雄驚見恐怖雙刀男！闖鄰居家「架頸」要砍人　驚悚畫面曝

疫情伸援手　桃園發放弱勢紓困金20億

漫波飯店倒塌！南韓也有拆遷大樓「驚悚垮下」　活埋公車9死8傷

桃園推廣商用三輪電車　鼓勵物流配送導入低碳零碳

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

全大運／鄧淳薫錯過2次蘇迪曼盃　搭李佳馨球路很合計畫出征歐洲

郭碧婷女兒1歲了！開豪華派對「Q萌正臉終於曝光」　網high：像媽媽

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

2021桃園鐵玫瑰藝術節　抗疫振興全力開演《我們來幹大事》！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

14歲少女用離子夾　濕頭髮致命1點觸電亡

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根

毒梟恐怖處決片曝！20人跪地遭槍斃

考生踩「藍牙拖鞋」作弊　一雙要價23萬

美股道瓊大跌548點　標指創1年半來最大月跌幅

自由潛水世錦賽國旗遭移除　台灣獲10國聲援

Google地圖驚現電話亭「鬼影」　網嚇壞

小王是好兄弟　男討6萬元頂讓妻子

日宮內廳：真子公主將於10月26日結婚

透視裝女神頂渾圓2球幫加油　老司機暴動

更多熱門

相關新聞

日本7旬老翁染疫後罹「不寧肛門症候群」　指揮中心回應了

日本7旬老翁染疫後罹「不寧肛門症候群」　指揮中心回應了

日本東京醫科大學醫院在《BMC傳染病》期刊上發表最新病例，指稱一名77歲老翁染疫後，竟然罹患了所謂的「不寧肛門症候群」，據信是全球首例。對此，中央流行疫情指揮中心表示，初步推測是與新冠肺炎有關，但這是非常少見的案例，因果關係還要進一步證實。

日本緊急事態宣言「全數解除」

日本緊急事態宣言「全數解除」

1000元「買到藍眼淚小卷」噴螢光！網驚很珍貴

1000元「買到藍眼淚小卷」噴螢光！網驚很珍貴

日宮內廳：真子公主將於10月26日結婚

日宮內廳：真子公主將於10月26日結婚

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

關鍵字：

颱風蒲公英日本

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

漫波飯店倒塌瞬間曝！小客車驚恐急煞

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面