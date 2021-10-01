颱風「蒲公英」逼近日本！東京狂風暴雨　伊豆群島屋頂被吹翻

▲第16號颱風「蒲公英」襲日，東京颳起強風。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

今年第16號颱風「蒲公英」目前位置在日千葉縣東南方260公里海面上，並持續朝東北方前進，預計整個關東地區都會受到影響，須嚴防暴風雨豪大雨。

根據日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，日本時間1日下午4時，蒲公英中心位置在千葉縣銚子市東南方260公里的海面上，以每小時35公里的速度持續朝東北方移動；中心最大風速為每秒40公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。

在這段時間哩，伊豆群島、千葉縣的大範圍，以及神奈川縣、茨城縣、東京灣的部分範圍已進入蒲公英的暴風圈，須嚴防暴風雨豪大雨。尤其伊豆群島的伊豆大島在過去24小時已測得260毫米的降雨，千葉縣勝浦市雨量也達244.5毫米，發生土石流的機率非常高。

從推特曝光的影片可以看到，部分地區已經開始颳起強風，海邊也出現大浪，氣象廳指出，蒲公英的暴風圈與強風範圍廣大，即使距離颱風眼較遠，也可能因強風暴雨發生災害，呼籲民眾待在安全的場所，在屋內也要遠離玻璃窗，隨時關注最新資訊。

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