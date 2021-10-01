巴紐購40輛瑪莎拉蒂接待外賓　官方求售反省：很糟糕的錯誤

▲ 南韓總統文在寅乘坐巴紐瑪莎拉蒂專車。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea，簡稱巴紐）於2018年主辦APEC峰會，為了接待各國領袖，花費790萬澳幣（約新台幣1.61億元）空運40輛瑪莎拉蒂。巴紐政府在峰會結束後降價售出，並承認犯了很大的錯誤，沒有理由花費如此鉅款。

據《衛報》報導，巴布亞紐幾內亞為APEC最窮的成員國，由前總理彼得·奧尼爾(Peter O'Neill)以每輛19.7萬澳幣（約新台幣403萬元）價格，總花費790萬澳幣（約新台幣1.61億元）採購瑪莎拉蒂車隊，且因瑪莎拉蒂在巴紐沒有經銷商，需透過斯里蘭卡業者購入並用包機載運，在當時爆發極大爭議。

▲ 巴紐總理（左二）與澳洲總理。（圖／達志影像／美聯社，資料照片）

財政部長約翰·龐達里（John Pundari）承認，「花費巨額購買豪華轎車接送領袖，是個錯誤的決定，瑪莎拉蒂在巴紐沒有經銷商就不應該購買，我們犯了非常糟糕的錯誤」，不只購買金額龐大，甚至維修保養也是一筆不容小覷的金額。

當時的APEC部長賈斯汀·特卡琴科（Justin Tkatchenko）便預言，在峰會結束後，這批瑪莎拉蒂將會像燙手山芋般被政府拋售。三年後政府以每輛價格15.8萬澳幣（約新台幣323萬元）出售，至今只售出兩輛。