　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前世記憶是真的？　3歲孩曝上輩子「被車輾死」又變回嬰兒

▲▼美國一名媽媽拍下兒子吐露前世記憶。（圖／翻攝TikTok@ana_mana_pia）

▲美國一名媽媽表示，3歲兒子似乎還記得「前世記憶」。（圖／翻攝TikTok@ana_mana_pia）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州居民安娜（Anna Banana）載兒子出門，2人一如往常開心聊天，但年僅3歲的孩子竟突然表示自己上輩子在一場車禍中身亡，之後再度變回小寶寶。她聽見這番言論後，簡直快要嚇壞，趕緊拿出手機拍攝，並將此事分享至TikTok。

安娜透露，兒子談到前世話題後，已經滔滔不絕地說了10分鐘，解釋「他在成為我的孩子以前，其實是另外一個嬰兒，以及他是如何被車撞死的」。只見她一臉驚恐地問，「你『又』變成一個嬰兒？」後座的孩子則一派輕鬆回應，「嗯哼！我又這麼做了一次」。

安娜非常不敢置信，繼續追問，「所以，你在前世時被人撞死了？」她事後補充表示，自己至今依然不太能接受這個說法。

此影片累計220萬次觀看，一些網友也曾和孩子發生類似對話，「我兒子告訴我，他在天堂看過我……他在天堂有哥哥和姊姊，而我之前確實流產兩次」、「我的孩子曾說，他來自一個叫做火星的紅色星球，全部的人都住在地底下。他當時才2歲，根本不知道火星是什麼」。

另一些人透露，孩子們曾經說過類似「前世記憶」的話語，「我們全家搬到佛羅里達州時，兒子才2歲。他問我們是不是要去探視他的另一對父母，還說他已經結婚了，而且非常想念2個孩子」、「我兒子告訴我好幾次，他走過光明隧道以前，『選擇我』成為他的母親」。

儘管如此，也有不少網友對此抱持懷疑態度，「老實說，這孩子聽起來比較像是隨口附和媽媽講的故事」。

4歲孩看911照曝前世記憶…她曾在北塔工作！　還「像鳥一樣」跳下
 

 

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
快訊／只有3秒！　飯店倒塌瞬間影片曝光
空拍畫面曝！花蓮漫波飯店「整棟橫躺路中」　多輛車遭壓爛
沐浴乳、洗碗精「加水繼續用」超可怕　一堆人都做過
女大生全裸野外露出！　網一看地點嚇：在中和
快訊／飯店拆一半突整棟倒塌！　現場傷亡不明
1323輛重機首日朝聖蘇花改　警開56罰單「這違規最多」
快訊／午後雷雨區擴大！　6縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

颱風「蒲公英」逼近日本！東京狂風暴雨　伊豆群島屋頂被吹翻

日本召回163萬劑「金屬物污染」莫德納　調查曝：人為疏失造成

抖音挑戰吞23顆磁力珠　6歲女嘔吐48小時「腸道被撕裂」差點喪命

前世記憶是真的？　3歲孩曝上輩子「被車輾死」又變回嬰兒

變態獸父性侵10歲女兒！「愛撫完生殖器」後硬上3年　二審獲減刑

路透專訪談台灣加入CPTPP　王美花：無任何成員國反對

真子公主罹患「創傷後壓力症候群」！　日本宮內廳丟震撼彈

日本緊急事態宣言「全數解除」　防疫限制階段性開放

她接種BNT疫苗頭痛嘔吐！「腦動脈破裂」開顱手術後　昏迷1個月未醒

透視裝女神變加油妹　頂「渾圓2球」嬌喊：加飽加滿！老司機嗨翻

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

颱風「蒲公英」逼近日本！東京狂風暴雨　伊豆群島屋頂被吹翻

日本召回163萬劑「金屬物污染」莫德納　調查曝：人為疏失造成

抖音挑戰吞23顆磁力珠　6歲女嘔吐48小時「腸道被撕裂」差點喪命

前世記憶是真的？　3歲孩曝上輩子「被車輾死」又變回嬰兒

變態獸父性侵10歲女兒！「愛撫完生殖器」後硬上3年　二審獲減刑

路透專訪談台灣加入CPTPP　王美花：無任何成員國反對

真子公主罹患「創傷後壓力症候群」！　日本宮內廳丟震撼彈

日本緊急事態宣言「全數解除」　防疫限制階段性開放

她接種BNT疫苗頭痛嘔吐！「腦動脈破裂」開顱手術後　昏迷1個月未醒

透視裝女神變加油妹　頂「渾圓2球」嬌喊：加飽加滿！老司機嗨翻

中國限電大棋局「全世界躺平」？　謝金河曝市場4變數：香港先躺地

鋪滿療癒蜜桃！台南季節限定「鮮甜水果冰」　淋上牛奶糖醬太幸福

替中資在台研發積體電路　台元科技園區「1人公司」遭搜索

破窗救1歲男嬰畫面曝！反鎖車內狂哭爸媽急　警猛敲30秒解危

四人同行一人免費！蒙古紅火鍋桃園店、中壢店限定優惠

輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

新竹市買爆最大獎休旅車開箱　3大加碼方案一次看

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

不用信用卡、賣掉東西⋯5個儲蓄好方法　讓妳從月光族變身小富婆

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲事件始末」　忍12年泣訴：妳為什麼要用偷的

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

國際熱門新聞

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

14歲少女用離子夾　濕頭髮致命1點觸電亡

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

25cm被嫌太長！他受夠房事不順忍痛斷根

毒梟恐怖處決片曝！20人跪地遭槍斃

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

美股道瓊大跌548點　標指創1年半來最大月跌幅

自由潛水世錦賽國旗遭移除　台灣獲10國聲援

Google地圖驚現電話亭「鬼影」　網嚇壞

小王是好兄弟　男討6萬元頂讓妻子

日宮內廳：真子公主將於10月26日結婚

日本真子公主苦等4年堅持下嫁「海王子」引眾怒！

更多熱門

相關新聞

媽逼7歲兒付房租給她　網友吵翻了

媽逼7歲兒付房租給她　網友吵翻了

美國佛州一名媽媽近來拍片自爆，竟然和7歲的兒子收房租，她表示，每天都會交代工作給兒子處理，若是處理完成就能賺得美元1元（約台幣27元），等到月底的時候兒子再把賺來的錢作為房租交給她，爭議作法在網路上引發討論。

美國聯合航空開除320名未接種員工

美國聯合航空開除320名未接種員工

他趁女友生產偷情岳母　大演SOD義母子戀

他趁女友生產偷情岳母　大演SOD義母子戀

夏威夷火山全面噴發　政府提升警報級別

夏威夷火山全面噴發　政府提升警報級別

中樂透125萬元　男沒命領一周溺斃

中樂透125萬元　男沒命領一周溺斃

關鍵字：

北美要聞前世記憶TikTok

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面