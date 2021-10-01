路透專訪談台灣加入CPTPP　王美花：無任何成員國反對

▲經濟部長王美花認為台灣加入CPTPP談判不會超過10年。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣和中國大陸先後宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），引發國際社會對兩岸問題的關注。經濟部長王美花接受外媒專訪時表示，若中國大陸搶先在台灣之前加入CPTPP，確實有可能阻礙台灣加入，但從目前的進度來看，「至少在我們提交了書面申請後，我們沒有聽到任何成員國反對。」

王美花接受《路透社》專訪時指出，中國大陸反對台灣參加任何國際組織或活動，「如果中國先進入（CPTPP），肯定會有阻撓台灣的風險。」王美花說，北京方面還存在著許多問題，包含網路審查、勞工權利等，會讓人懷疑它是否能達到CPTPP的標準，這些要求都是在挑戰中國大陸的基本制度。

王美花指出，「如果中國能夠改變這些，我認為改變這種體系後，再加入（CPTPP）並不是一件壞事，但前提是，如果不改變體制，它為什麼可以進入CPTPP？」中國大陸於9月17日宣布申請加入CPTPP，而台灣也於9月22日以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）遞件申請。

王美花也說，目前並未聽說有任何CPTPP成員國反對台灣加入，這和中國大陸形成鮮明對比，「至少在我們提交書面申請後，我們沒有聽到任何成員反對，不像中國申請後，有部分國家都表態。」包含澳洲和日本都對中國大陸的申請表達疑慮。

台灣耗費了十多年的時間談判才加入世界貿易組織（WTO），但王美花認為，加入CPTPP應該不會需要那麼長時間，但仍無法給出具體的時間表，「我認為，如果政治障礙能夠盡可能地減少，談判時間就不會超過十年。」

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