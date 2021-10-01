人妻和好兄弟床戰！　綠帽夫霸氣向小王討「6萬頂讓費」當場換妻

▲男子抓到妻子和好友外遇。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

非洲國家坦尚尼亞一名男子近來發現，妻子竟然和他的朋友外遇，被戴綠帽的他不但拍下2人被捉姦在床的影片，還要求好兄弟得支付肯亞先令24萬元（約台幣6萬元）給他，作為「頂讓妻子」的費用，當場霸氣離婚。

當地媒體報導，在卡塔維區(Katavi)經商的男子卡西利(Issa Kasili)，因為懷疑妻子外遇，沒想到跟蹤到賓館竟然目睹妻子和好友姆韋拉(Mayombi Mwela)床戰畫面，氣得他把抓姦畫面拍下上傳網路。

影片中可看到，卡西利對小王怒吼，「你和我的妻子馬永比(Mayombi)睡過了，你已經達成你的心願」，接著也對妻子怒罵，「我們之間生了一個孩子，現在你卻這麼下賤，我們的婚姻永遠結束」。

卡西利接著要求小王付他肯亞先令24萬元做為妻子的頂讓費，「錢給我，把她帶走，她現在是你的妻子了」，小王最後真的乖乖付錢。霸氣影片在網路上瘋傳，誇張內容讓許多網友表示，「沒看過被抓姦反應還這麼淡定的人」、「恭喜馬永比立刻再婚」、「這個國家發生什麼事」、「就算拿到錢也無法減輕痛苦吧」、「不愧是商人，很會做生意」。