自由潛水世錦賽「移除台灣國旗」　AIDA官網道歉了！

▲ AIDA主辦方在官網向台灣致歉。（圖／翻攝自AIDA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自由潛水世界錦標賽28日轉播無預警撤下台灣國旗，美日韓等至少10國主動要求下架自家國旗，表達對台灣支持。主辦單位國際自由潛水發展協會（AIDA）稍早於官網發表聲明，為此次事件道歉。

聲明指出，「我們為AIDA 世界錦標賽直播時發生的台灣國旗事件道歉。中國當局中止轉播令我們很驚訝，我們的團隊沒有準備好在短時間內處理此事，但我們從錯誤中記取教訓，現在起將架設不同的直播串流，防止這種情形再次發生。」他們表示，下次大會視訊會議中會提出此議題，回答各國所有問題。

台灣此次共5名選手遠征賽普勒斯，參加自由潛水世錦賽，但AIDA突然在28日轉播畫面撤下台灣國旗，讓台灣選手侯一明在當天44名出賽選手中，成為唯一一名國旗空白的選手。

經過AIDA TAIWAN事後詢問與了解，得知由於帶有台灣國旗的直播訊號，在中國一直受到干擾，影響中國方面的轉播，而主辦單位為求順利轉播，在沒有告知AIDA TAIWAN與選手的情況下，決定撤下轉播畫面上的台灣國旗。AIDA TAIWAN認為，此舉嚴重傷害台灣選手權益。

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