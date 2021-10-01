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抖音挑戰吞23顆磁力珠　6歲女嘔吐48小時「腸道被撕裂」差點喪命

記者李振慧／綜合報導

英國一名6歲女童因為觀看抖音挑戰影片，竟然把23顆磁力珠都吞下肚中，導致腸道嚴重撕裂，甚至差點失去性命，她的母親近來公開向大眾呼籲，希望家長能更加重視相關問題。

英國BBC報導，居住在東薩塞克斯郡(East Sussex)雷威斯市(Lewes)的6歲女童，因為觀看TikTok影片後，有樣學樣也把磁力珠放入口中，以模仿舌頭穿環的挑戰，結果在幾天之內竟然吞下23顆磁力珠。

母親塔妮絲(Tanith)表示，女兒上月12日開始出現胃痛，並整整嘔吐了48小時，由於去診所就醫情況沒有好轉，後來便前往兒童醫院就醫，結果診斷出有闌尾炎，並在腸子中發現一大串磁力珠，需要緊急進行手術。

醫生表示，「這些磁力珠會造成改變孩童一生的傷害，還有可能因此失去性命，如果我是家長，我一定會確保家中不會有類似物品」。性命垂危的女童接受手術後，終於在近日出院，塔妮絲表示，「她的身上仍留有10公分的疤，情況有可能會更糟糕，我們正在研究她是否需要造口，我只想提醒家長，這些磁力珠到底有多危險」。

▼女童因為吞磁力珠導致腸子撕裂。（圖／示意圖／達志影像）

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

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