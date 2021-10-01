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7歲就要付房租！誇張媽逼兒「在家賺錢」 　讓270萬網友吵翻了

7歲就要付房租！誇張媽逼兒「在家賺錢」 　讓270萬網友吵翻了。（圖／翻攝自TikTok／craftedandcozy）

▲女子特殊的教育方式引發論戰。（圖／翻攝自TikTok／craftedandcozy

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名媽媽近來拍片自爆，竟然和7歲的兒子收房租，她表示，每天都會交代工作給兒子處理，若是處理完成就能賺得美元1元（約台幣27元），等到月底的時候兒子再把賺來的錢作為房租交給她，爭議作法在網路上引發討論。

女網友@craftedandcozy在TikTok上拍片表示，她之所以這樣做是為了教育兒子的金錢觀，即使是1塊錢也都很有價值，「兒子若是完成任務每天都能獲得1元，月底時再付房租給我，他的房間有電、有iPad也有網路」。

這名母親為兒子準備了2個桶子，分為娛樂費與帳單，教育兒子月底前自己要好好分配這2筆費用，「我不會拿他的錢來花，錢仍然存進他的帳戶，只是為了教育他1塊錢的價值和責任」，最後成果讓她非常滿意。

影片獲得270萬人次點閱，這名媽媽的做法也掀起兩方論戰，「他才7歲而已，為什麼不讓他繼續當個孩子，等大一點再這樣做比較好吧」、「小孩應該開開心心的，應該讓他們長大再擔心帳單」，不過也有許多網友支持應該要從小教育孩子的金錢觀。

@craftedandcozy

This has worked wonders in my household….hope it works for you! #parentsoftiktok #parentinghack #mamatiktok #fyp #mamatiktok #tiktokmom

♬ Aesthetic Girl - Yusei

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