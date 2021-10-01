X光照出下體有4顆蛋　「909克黃金」塞爆他直腸價值157萬元！

Man Hides Gold Paste Worth 42 Lakhs In Rectum, Caught At Imphal Airport https://t.co/4PKIOk8BZJ pic.twitter.com/CtR1fV3TRj — NDTV News feed (@ndtvfeed) September 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度一名男子為了順利走私，竟然把重量將近1公斤的黃金塞在直腸中，然而過海關時仍被偵測到身上有金屬物質，結果海關人員使用X光檢查傻眼，直腸裡竟然塞了4包膏狀黃金，最後全數沒收。

這起誇張事件上月27日發生在印度東北部曼尼普爾邦(Manipur)的因帕爾國際機場 (Imphal International Airport)，來自喀拉拉邦科澤科德市(Kozhikode)的男子謝里夫(Mohammed Shereef)，準備搭機前往新德里時被海關人員發現試圖走私黃金。

X光片可看到，謝里夫的直腸裡竟然塞了「4顆蛋蛋」，取出發現是4包裝著膏狀黃金的膠囊，總重量約909.68克，總價值高達印度盧比420萬元（約台幣157萬元）。官員表示，謝里夫只是幫別人運送，並不是黃金擁有者，過去也沒有相關前科，目前本案警方仍在調查中。

▼男竟然把黃金塞進直腸中。（圖／示意圖／達志影像）